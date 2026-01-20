Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 20 de enero

Este martes 20 de enero, la agenda informativa presenta una serie de acontecimientos relevantes tanto en el ámbito nacional como internacional.-La <a href="/tag/-/meta/policia-nacional"><b>Policía Nacional</b>,</a> en coordinación con el <b>Ministerio Público</b>, desarrolló la <i>operación Void</i> en los distritos de <b>San Miguelito y Panamá</b>, que culminó con la <b>aprehensión de Darío González</b>, representante del corregimiento Arnulfo Arias Madrid. De acuerdo con las autoridades, otras <b>dos personas también fueron detenidas</b> por su presunta vinculación con el delito de <b>blanqueo de capitales</b>: un funcionario de la junta comunal y un excolaborador de un banco local.-El <b><a href="/tag/-/meta/itse-instituto-tecnico-superior-especializado-de-panama">Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE)</a></b> aprobó su nuevo estatuto mediante la <b>Resolución No. CD-001-2026</b>, en el que se establecen las causales y procedimientos para la <b>destitución del director o directora</b> de la institución, en medio de una auditoría y las vacaciones de la actual directora.-La <b>ministra de Cultura, María Eugenia Herrera</b>, brindó detalles sobre el <b>proceso de reconstrucción del Monumento Chino</b>, indicando que existen varias propuestas, aunque el proyecto aún se mantiene en una <b>fase administrativa y de planificación</b>.-El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> reiteró el llamado a reforzar las medidas de prevención frente a la <b>influenza y otros virus respiratorios</b>. Catherine Castillo, técnica de Vigilancia Epidemiológica, informó que Panamá se encuentra en <b>umbral de alerta</b> tras registrarse <b>ocho defunciones</b> durante la primera semana epidemiológica de 2026, principalmente en adultos mayores y menores de cinco años.-El <b>escenario económico venezolano</b> enfrenta un giro significativo tras la captura de <b>Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores</b>, en una operación liderada por Estados Unidos, lo que ha generado cambios en las proyecciones económicas para 2026, incluyendo expectativas sobre sanciones, el mercado petrolero y la gestión económica del país.-El <b>ministro consejero de la Embajada de Rusia en Panamá, Yury Bavykin</b>, acudió a la sede diplomática de Venezuela en el país para <b>firmar el libro de condolencias</b> en honor a los caídos que, según se destacó, defendieron a su nación.-<b>Brooklyn Beckham</b>, hijo mayor de David y Victoria Beckham, rompió el silencio y aseguró que decidió hablar públicamente tras años de silencio, negando cualquier intención de reconciliación con su familia y afirmando que busca defenderse de lo que considera versiones falsas difundidas en la prensa.