Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 20 de enero

Este martes 20 de enero, la agenda informativa presenta una serie de acontecimientos relevantes tanto en el ámbito nacional como internacional.

-La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló la operación Void en los distritos de San Miguelito y Panamá, que culminó con la aprehensión de Darío González, representante del corregimiento Arnulfo Arias Madrid. De acuerdo con las autoridades, otras dos personas también fueron detenidas por su presunta vinculación con el delito de blanqueo de capitales: un funcionario de la junta comunal y un excolaborador de un banco local.

-El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) aprobó su nuevo estatuto mediante la Resolución No. CD-001-2026, en el que se establecen las causales y procedimientos para la destitución del director o directora de la institución, en medio de una auditoría y las vacaciones de la actual directora.

-La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, brindó detalles sobre el proceso de reconstrucción del Monumento Chino, indicando que existen varias propuestas, aunque el proyecto aún se mantiene en una fase administrativa y de planificación.

-El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró el llamado a reforzar las medidas de prevención frente a la influenza y otros virus respiratorios. Catherine Castillo, técnica de Vigilancia Epidemiológica, informó que Panamá se encuentra en umbral de alerta tras registrarse ocho defunciones durante la primera semana epidemiológica de 2026, principalmente en adultos mayores y menores de cinco años.

-El escenario económico venezolano enfrenta un giro significativo tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación liderada por Estados Unidos, lo que ha generado cambios en las proyecciones económicas para 2026, incluyendo expectativas sobre sanciones, el mercado petrolero y la gestión económica del país.

-El ministro consejero de la Embajada de Rusia en Panamá, Yury Bavykin, acudió a la sede diplomática de Venezuela en el país para firmar el libro de condolencias en honor a los caídos que, según se destacó, defendieron a su nación.

-Brooklyn Beckham, hijo mayor de David y Victoria Beckham, rompió el silencio y aseguró que decidió hablar públicamente tras años de silencio, negando cualquier intención de reconciliación con su familia y afirmando que busca defenderse de lo que considera versiones falsas difundidas en la prensa.