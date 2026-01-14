Las 8 claves del día en Panamá y el mundo | 14 de enero

Este miércoles 14 de enero, la agenda informativa en Panamá estuvo marcada por una serie de acontecimientos de alto impacto a nivel nacional, junto con hechos relevantes en el ámbito internacional.

-El Consejo de Gabinete autorizó a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a asumir el control total del servicio de recolección de desechos en el distrito de San Miguelito, como medida de emergencia ante el colapso del sistema y los riesgos para la salud pública de una población estimada en más de 200 mil residentes. La decisión busca evitar una crisis sanitaria mayor tras la acumulación de basura en distintas comunidades del distrito.

-La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, solicitó al presidente José Raúl Mulino derogar el decreto que otorga el control a la AAUD y exigió a la Contraloría General de la República refrendar los contratos de las tres empresas que, según indicó, estaban previstas para encargarse del servicio y ya habían sido aprobadas por el Consejo Económico Nacional.

-El Consejo de Gabinete también autorizó la contratación de una asesoría técnica y estratégica para el proyecto del Tren Panamá–David–Frontera, mediante un contrato por 4.170.394,73 dólares entre la Secretaría Nacional del Ferrocarril y la empresa estadounidense AECOM USA, Inc., con el objetivo de avanzar en los estudios de ingeniería y factibilidad del proyecto.

-Este miércoles se desarrolla el tercer día del caso Odebrecht, uno de los procesos judiciales de mayor relevancia en el país.

-El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, reveló que Estados Unidos evalúa la posibilidad de considerar a Panamá como un país que, en el futuro, podría no requerir visa para ingresar a territorio estadounidense.

-El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la convocatoria a empresas agroindustriales del país para establecer bases de colaboración en la implementación del programa “Proteínas Panameñas”, orientado a fortalecer la producción y comercialización de alimentos de origen nacional.

-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela confirmó la excarcelación de 11 periodistas que permanecían detenidos en cárceles del país.

-La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió tomar declaración a las dos mujeres que denunciaron al cantante Julio Iglesias como testigos protegidas, según informaron las abogadas de la organización Women’s Link Worldwide durante una rueda de prensa ofrecida junto a Amnistía Internacional.

Estos hechos marcaron una jornada informativa intensa, con decisiones gubernamentales, avances judiciales y acontecimientos internacionales de relevancia.