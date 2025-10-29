Ley Anticorrupción del procurador Gómez podría volver a la Asamblea Nacional, ¿cuál sería el mecanismo?

En relación con el origen de las iniciativas presentadas por Gómez, dijo lo siguiente: <i>'Yo me atrevo a asegurar que </i><i><b>esos proyectos que presentó el Procurador no los hizo él, sino que los hizo la gente de Vamos</b></i><i>, porque eso es un </i><i><b>copy paste</b></i><i> básicamente de varios proyectos que ha presentado la gente de Vamos y que presentó en su momento </i><a href="/tag/-/meta/juan-diego-vasquez"><i><b>Juan Diego (Vásquez)</b></i><i> </a>también'.</i>Asimismo, el diputado Camacho planteó que <b>existen mecanismos</b> para que estos proyectos sean discutidos por el pleno de la Asamblea Nacional.