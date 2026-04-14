Magistrado Alfredo Juncá defiende su reelección en el Tribunal Electoral

El magistrado del Tribunal Electoral de Panamá, Alfredo Juncá, defendió con firmeza su intención de reelegirse en el cargo, en medio de un proceso que ya ha comenzado a moverse dentro de la Asamblea Nacional, pese a que su periodo culmina este 4 de enero de 2027.

Durante una entrevista realizada en la edición matutina de Telemetro Reporta, Juncá señaló que su decisión surge de la necesidad de continuidad institucional en un momento que considera crítico para el sistema electoral panameño.

“Hay muchos proyectos que continuar, muchas cosas por hacer, pero hay algo que me impulsa a buscar la reelección y es precisamente salir a defender la institucionalidad”, expresó.

El magistrado fue enfático en señalar que uno de los principales riesgos en este momento es la improvisación. A su juicio, el Tribunal Electoral no puede darse el lujo de iniciar desde cero con nuevas figuras cuando ya está en curso la preparación de futuros comicios. “Yo pienso que no es momento de improvisar, el proceso electoral prácticamente ya empezó con la reforma electoral y nosotros debemos pensar, yo hago un llamado a los diputados responsables, que son muchos, a que pensemos en la institucionalidad del proceso electoral, que pensemos en hacer una buena elección y que en ese sentido mantengamos la experiencia dentro del Tribunal, en lugar de empezar con alguien nuevo que tiene que pasar por una curva de aprendizaje que es muy, muy, muy grande. ”, reiteró.

Pero más allá del pasado, el magistrado puso el foco en el futuro, específicamente en las elecciones de 2029, las cuales describió como un proceso particularmente desafiante. Según su análisis, estos comicios estarán marcados por el impacto de la inteligencia artificial, una herramienta que, si bien ofrece avances, también abre la puerta a fenómenos como la desinformación masiva, la manipulación de contenidos y la dificultad para distinguir entre lo real y lo falso.

“La elección del 2029 va a ser la elección de la inteligencia artificial”, advirtió, al hacer un paralelismo con procesos anteriores: el de 2019, que calificó como “la elección de Twitter”, y el más reciente, influenciado por plataformas como Instagram y TikTok. Para Juncá, el salto hacia el uso intensivo de IA representa un desafío sin precedentes que exige preparación técnica, conocimiento y anticipación.

Bajo ese contexto, el magistrado sostuvo que su permanencia no solo garantizaría continuidad, sino también protección de la institucionalidad. Incluso fue más allá al señalar que su salida podría implicar la pérdida de personal clave dentro del Tribunal, compuesto por funcionarios con años de experiencia en la organización de elecciones. “Nosotros nos hemos estado preparando precisamente para ese momento y yo pienso que hay que darle continuidad a ese esfuerzo que estamos haciendo”, afirmó.

Sobre sus posibilidades reales de ser reelegido, el magistrado dejó claro que no se considera favorito ni “ungido”. Por el contrario, aseguró que su estrategia se basa en el contacto directo con los diputados, a quienes ha comenzado a abordar de manera individual para presentar su ejecutoria y explicar sus motivaciones. “Yo creo en el uno a uno. Yo pienso en presentar mi trabajo, presentar lo que he logrado, lo que he hecho y simplemente que eso sirva para hablar más que con la palabra, con mis actos”, afirmó.

Además, apeló a la independencia de criterio de los diputados, recordando que la Constitución les permite votar a conciencia. En un escenario legislativo que describió como fragmentado, Juncá considera que ese factor podría ser determinante en la elección.

Juncá insistió en que su candidatura debe evaluarse en función de resultados concretos y no de afinidades políticas. “Yo creo que hemos logrado mucho en Panamá a nivel internacional en la parte de tecnología electoral y eso ha hecho que nosotros podamos llevar adelante buenos procesos electorales ”, dijo.

El magistrado dejó claro que, en su visión, el mayor reto no es solo elegir a un nuevo magistrado, sino garantizar que Panamá esté preparado para enfrentar un escenario electoral cada vez más complejo, donde la tecnología y la desinformación jugarán un papel determinante.