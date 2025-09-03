María Corina Machado: ‘Nada podrá detener a un pueblo que ya decidió ser libre’

En un video transmitido durante un evento organizado por <b>ConVenezuela en Panamá</b>, la líder opositora <b>María Corina Machado</b> describió la situación de Venezuela como una de las etapas más oscuras de su historia contemporánea.Machado sostuvo que en el país se ha consolidado un <b>'terrorismo de Estado'</b>, citando cifras de la <b>Comisión Interamericana de Derechos Humanos</b>: más de <b>20.000 ejecuciones extrajudiciales</b> entre 2010 y 2022, y más de <b>18.000 detenciones arbitrarias</b> desde 2014.'Hoy hay más de 800 presos políticos en Venezuela. Casi 100 son mujeres y otros tantos son militantes de nuestro partido. Entre ellos, dos jóvenes líderes como Jorge Molina y Jesús Castillo', denunció.Machado afirmó que la <b>victoria ciudadana del 28 de julio de 2024</b> reveló la verdadera dimensión de la represión en el país:'La tiranía optó por desatar la oleada más brutal de represión que hemos visto en la historia, y que todavía continúa'.La dirigente aseguró que las <b>actas de votación resguardadas en el Banco Central de Panamá</b> son la prueba del mandato popular:'Ese mandato pronto haremos valerlo. Nada podrá detener a un pueblo que ya decidió ser libre'.La opositora insistió en que la <b>justicia para las víctimas</b> es un requisito fundamental de la transición democrática:'Venezuela exige justicia, memoria y reparación. Es impostergable sanar las heridas profundas que nos han hecho y asegurarnos de que nunca más se repita el horror'.Machado cerró su intervención con un llamado a la unidad y a la resistencia pacífica, subrayando que el desenlace está cerca:'Falta poco para que Venezuela sea libre. Sigamos avanzando juntos. Esta lucha es indetenible. Viva Venezuela libre'.