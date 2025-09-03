María Corina Machado: ‘Nada podrá detener a un pueblo que ya decidió ser libre’

En un video transmitido durante un evento organizado por ConVenezuela en Panamá, la líder opositora María Corina Machado describió la situación de Venezuela como una de las etapas más oscuras de su historia contemporánea.

Machado sostuvo que en el país se ha consolidado un “terrorismo de Estado”, citando cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales entre 2010 y 2022, y más de 18.000 detenciones arbitrarias desde 2014.

“Hoy hay más de 800 presos políticos en Venezuela. Casi 100 son mujeres y otros tantos son militantes de nuestro partido. Entre ellos, dos jóvenes líderes como Jorge Molina y Jesús Castillo”, denunció.

Machado afirmó que la victoria ciudadana del 28 de julio de 2024 reveló la verdadera dimensión de la represión en el país:

“La tiranía optó por desatar la oleada más brutal de represión que hemos visto en la historia, y que todavía continúa”.

La dirigente aseguró que las actas de votación resguardadas en el Banco Central de Panamá son la prueba del mandato popular:

“Ese mandato pronto haremos valerlo. Nada podrá detener a un pueblo que ya decidió ser libre”.

La opositora insistió en que la justicia para las víctimas es un requisito fundamental de la transición democrática:

“Venezuela exige justicia, memoria y reparación. Es impostergable sanar las heridas profundas que nos han hecho y asegurarnos de que nunca más se repita el horror”.

Machado cerró su intervención con un llamado a la unidad y a la resistencia pacífica, subrayando que el desenlace está cerca:

“Falta poco para que Venezuela sea libre. Sigamos avanzando juntos. Esta lucha es indetenible. Viva Venezuela libre”.