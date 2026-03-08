Maricel de Mulino: el trabajo de la mujer en el hogar “es el más costoso”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la primera dama de Panamá, Maricel de Mulino, participó en el programa Debate Abierto, donde reflexionó sobre el papel de la mujer en la sociedad y detalló parte de la labor social que impulsa desde el despacho de la Primera Dama.

Durante la entrevista, Mulino destacó que el trabajo de las mujeres ha sido históricamente determinante para la sociedad, especialmente dentro del hogar.

“El principal trabajo de la mujer en nuestra sociedad ha sido formar personas en el contexto del hogar. Es un trabajo no remunerado, pero el más costoso de todos”, afirmó.

Mujer, madre y profesional

Mulino compartió su propia experiencia como mujer trabajadora, recordando que comenzó a trabajar desde joven mientras estudiaba por las noches y que continuó desarrollándose profesionalmente incluso después de formar una familia.

Según explicó, su experiencia equilibrando trabajo, estudio y maternidad es precisamente lo que hoy le permite comprender mejor los desafíos que enfrentan muchas mujeres.

“Las mujeres tenemos que capacitarnos, trabajar y también cuidar a la familia. Sí se puede hacer”, sostuvo.

La primera dama también resaltó que cada vez más mujeres panameñas se preparan académicamente y lideran proyectos profesionales y empresariales.

Programas sociales que impulsa desde la Presidencia

Desde el despacho de la Primera Dama, Mulino impulsa varios programas enfocados en salud, educación y apoyo comunitario.

Uno de los principales es “Amor sobre ruedas”, un programa de atención médica móvil que lleva servicios a comunidades del interior del país, incluyendo:

- mamografías

- ultrasonidos

- electrocardiogramas

- atención a mujeres embarazadas

A esta iniciativa se han sumado nuevas unidades médicas para evaluar la visión y audición de niños en escuelas, así como un vehículo veterinario que permitirá realizar vacunación y esterilización de mascotas dentro del programa Misión Patitas.

“Cuando salimos queremos atender a todos: a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores y también a las mascotas”, explicó.

Apoyo a comunidades y escuelas

La primera dama también anunció apoyo para mejorar una escuela multigrado en una comunidad indígena en Veracruz, donde se busca reorganizar los espacios educativos y mejorar las condiciones de aprendizaje de los niños.

Además, impulsa programas como “Lluvia de Felicidad”, enfocado en instalar tanques de reserva de agua en escuelas que enfrentan problemas de abastecimiento, y “Sonrisa de Mujer”, una iniciativa que ya ha beneficiado a más de un centenar de panameñas.

El rol de acompañar al presidente

Durante la conversación también explicó por qué suele acompañar al presidente José Raúl Mulino en algunas giras oficiales.

Según dijo, estos recorridos le permiten conocer de primera mano las necesidades de las comunidades y coordinar apoyos sociales desde su despacho.

Mulino también reveló que muchas de las situaciones que más conmueven al presidente están relacionadas con niños o adultos mayores en condiciones vulnerables, lo que refuerza el enfoque social de varios de los programas que se impulsan actualmente.

Un mensaje en el Día de la Mujer

En su mensaje final, la primera dama insistió en que el progreso de las mujeres depende de la educación, la preparación y el trabajo, destacando que cada vez más panameñas asumen roles de liderazgo en la sociedad.

“Las mujeres nos estamos preparando más, somos emprendedoras por naturaleza y cada vez tenemos más responsabilidades en nuestras familias y en el país”, concluyó.