  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Más panameños ven su economía mal: sube a 54%

El 54,1% de los ciudadanos califica su economía como mala, frente a una caída de la percepción positiva a 32,5%.
El 54,1% de los ciudadanos califica su economía como mala, frente a una caída de la percepción positiva a 32,5%. Depositphotos
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 24/04/2026 00:00
La percepción de una economía personal mala sube a 54,1%, mientras la valoración positiva cae a 32,5%, evidenciando un deterioro en la situación económica de los hogares entre enero y abril

Este deterioro en el estado de ánimo coincide con una percepción más negativa sobre la situación económica personal. Entre enero y abril, la categoría “mala” aumenta de 45,0% a 54,1%, consolidándose como la evaluación predominante.

Este crecimiento de más de nueve puntos refleja un aumento en la proporción de ciudadanos que perciben su situación económica de forma desfavorable.

En contraste, la percepción de una economía “buena” disminuye de 36,7% a 32,5%, evidenciando una reducción en el segmento con evaluación positiva. La categoría “muy mala” se mantiene relativamente estable en 11,6%, lo que indica que el cambio se concentra principalmente en una ampliación de la percepción negativa moderada, más que en un aumento de las valoraciones más extremas.

Más panameños ven su economía mal: sube a 54%
Más panameños ven su economía mal: sube a 54%

En conjunto, estos datos muestran un desplazamiento hacia evaluaciones menos favorables, sin que ello implique un crecimiento significativo de las posiciones más críticas.

La encuesta Vea Panamá: La verdad en cifras, de La Estrella de Panamá, elaborada por Prodigious Consulting, recoge la percepción de los ciudadanos sobre el país, el Gobierno y sus principales preocupaciones.

Se trata de un estudio cuantitativo basado en 1.506 entrevistas presenciales realizadas en ocho provincias del país —con excepción de Bocas del Toro, Darién y las comarcas—. El trabajo de campo abarcó más de 32 distritos y 72 corregimientos, con selección aleatoria dentro de los hogares. El nivel de confianza es de 95% y el margen de error de 2,5%. La recolección de datos se realizó del 12 al 16 de abril de 2026.

VIDEOS
Lo Nuevo