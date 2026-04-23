Más panameños ven su economía mal: sube a 54%

Este deterioro en el estado de ánimo coincide con una percepción más negativa sobre la situación económica personal. Entre enero y abril, la categoría “mala” aumenta de 45,0% a 54,1%, consolidándose como la evaluación predominante.

Este crecimiento de más de nueve puntos refleja un aumento en la proporción de ciudadanos que perciben su situación económica de forma desfavorable.

En contraste, la percepción de una economía “buena” disminuye de 36,7% a 32,5%, evidenciando una reducción en el segmento con evaluación positiva. La categoría “muy mala” se mantiene relativamente estable en 11,6%, lo que indica que el cambio se concentra principalmente en una ampliación de la percepción negativa moderada, más que en un aumento de las valoraciones más extremas.