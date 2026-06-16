Meduca detecta 200 nuevos casos de presuntos diplomas falsos

El Ministerio de Educación (Meduca) detectó 200 nuevos casos de presuntos diplomas falsos utilizados dentro del sistema educativo oficial, elevando a 401 el total de denuncias presentadas ante las autoridades competentes por posibles irregularidades relacionadas con credenciales académicas.

La nueva denuncia fue presentada este martes 16 de junio ante el Ministerio Público y forma parte de las investigaciones que desarrolla la entidad para identificar responsabilidades administrativas y penales entre funcionarios y docentes presuntamente vinculados a estos hechos.

La directora nacional de Asesoría Legal del Meduca, Nilka González, informó que los nuevos expedientes incluyen a docentes, directores de centros educativos, supervisores regionales, una exdirectora regional de educación y familiares allegados a esta.

“En el día de hoy se ha presentado ante el Ministerio Público con 200 casos adicionales, lo que suma un total de 401 casos de docentes que mantienen registrados diplomas falsos”, señaló González.

La funcionaria explicó que los casos denunciados están relacionados con la presunta comisión de delitos de falsificación de documentos públicos, asociación ilícita para delinquir y delitos contra la administración pública.

Según el Meduca, las investigaciones abarcan regiones educativas de Bocas del Toro, Chiriquí, Darién, Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este y la comarca Ngäbe-Buglé.

Funcionarios separados y renuncias bajo revisión

La ministra de Educación, Lucy Molinar, indicó que la institución mantiene abiertas investigaciones administrativas para determinar responsabilidades individuales y advirtió que las renuncias no eximen a los involucrados de posibles sanciones.

“Se trata de atacar un hecho que a todas luces es un delito y es una falta muy grave para una institución que tendría que ser el ejemplo”, manifestó.

Molinar recordó que casos similares ya habían sido denunciados durante administraciones anteriores y destacó que la problemática tiene varios años de existencia.

Por su parte, González confirmó que el ministerio ha recibido renuncias de funcionarios mientras avanzan las auditorías. Sin embargo, explicó que cada caso continúa siendo evaluado.

“El hecho de que renuncien no quiere decir que estén exentos de responsabilidad”, afirmó.

Hasta el momento, el Meduca ha desvinculado a 30 funcionarios como resultado de las investigaciones. De comprobarse nuevas responsabilidades, las medidas podrían incluir suspensiones y destituciones, conforme a la normativa vigente.

Universidades colaboran en las verificaciones

Las autoridades indicaron que los presuntos diplomas falsos provendrían de universidades oficiales y particulares. Según el Meduca, las casas de estudio superiores han colaborado en los procesos de verificación que permitieron detectar las irregularidades.

Molinar reveló que incluso una institución universitaria alertó sobre la existencia de personas que presentaban títulos supuestamente emitidos por esa universidad sin haber cursado estudios en ella.

“Encontré esta gente con títulos de mi universidad que nunca han puesto un pie aquí”, relató la ministra al referirse a la información proporcionada por representantes de una institución de educación superior.

Plataforma para verificar títulos

Como parte de las medidas para prevenir nuevas irregularidades, el Meduca trabaja junto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental en el desarrollo de una plataforma nacional de verificación de títulos universitarios.

La herramienta permitirá validar la autenticidad de credenciales emitidas por universidades legalmente reconocidas en Panamá y busca fortalecer los mecanismos de control dentro de la administración pública.

De acuerdo con la institución, la primera versión de prueba de la plataforma estará disponible a finales de julio de 2026.

Los hallazgos han surgido, entre otras fuentes, del Proceso de Vacantes en Línea (Provel), mecanismo que también ha permitido detectar presuntas irregularidades relacionadas con venta de posiciones inexistentes, comercialización de vacantes y posibles vínculos de funcionarios con estas prácticas.

Las investigaciones continúan mientras el Ministerio Público determina la existencia de responsabilidades penales en cada uno de los casos denunciados.