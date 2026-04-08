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Metro de Panamá suma 40 mil usuarios diarios tras aumento del combustible

Pinzón durante su comparecencia en la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Pinzón durante su comparecencia en la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. | Adolfo Berríos | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 08/04/2026 13:26
Pinzón y su equipo explicaron que han tenido que aumentar la frecuencia de trenes como respuesta a la demanda.

El alza en el precio del combustible ocasionó un aumento de 40 mil usuarios más al día en el Metro de Panamá.

Así lo reveló este miércoles 8 de abril el director general del Metro, César Pinzón, durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Pinzón y su equipo explicaron que han tenido que aumentar la frecuencia de trenes como respuesta a la demanda. Especificaron que de 380 mil usuarios diarios, aumentaron a 420 mil.

Pinzón solicitó 32.6 millones de dólares en traslados de partida.

El funcionario explicó que $20.5 millones serán para cancelar compromisos de 2025 y $12.1 millones para cubrir el déficit presupuestario de este año.

Mientras que el resto de los recursos serán destinados al pago de energía eléctrica, mantenimiento de estaciones, limpieza de estaciones y trenes, mantenimientl de trenes y señalizaciones.

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