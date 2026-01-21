  1. Inicio
Mida prohíbe 8 plaguicidas en Panamá: cuáles son y qué pasará con los productos existentes

El Mida adoptó medidas para restringir el uso de plaguicidas asociados a riesgos para la salud.
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/01/2026 12:12
Ocho plaguicidas considerados altamente peligrosos quedaron prohibidos tras una resolución del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) anunció la prohibición del registro, importación, comercialización y uso de ocho plaguicidas altamente peligrosos (PAP’s) en todo el territorio nacional, como parte de las acciones para proteger la salud pública y el medio ambiente.

La medida fue oficializada mediante la Resolución No. OAL-003-ADM-2026, publicada este martes en la Gaceta Oficial No. 30447, y surge ante la creciente preocupación por la toxicidad de estas sustancias y su posible relación con el aumento de enfermedades graves en el país, entre ellas el cáncer.

De acuerdo con datos citados por las autoridades, en 2020 se registraron 7,681 nuevos casos de cáncer en Panamá, cifra que posiciona a esta enfermedad como una de las principales causas de muerte a nivel nacional, lo que refuerza la necesidad de adoptar medidas preventivas.

El Mida informó además que análisis realizados en laboratorios de Sanidad Vegetal han detectado residuos de estos plaguicidas en alimentos, fuentes de agua para consumo humano y en muestras provenientes de cuencas hidrográficas de importancia, lo que representa un riesgo para la salud de la población y los ecosistemas.

Conozca cuáles son los plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en Panamá

De acuerdo con la resolución, los productos eliminados del mercado corresponden a los ingredientes activos alaclor, benomilo, carbaril, endosulfán, formaldehído, imazalil, propaclor y spirodiclofen, utilizados principalmente como herbicidas, fungicidas e insecticidas en actividades agrícolas.

La normativa establece que el benomilo y el endosulfán, previamente de uso restringido, pasan a estar totalmente prohibidos por su condición de agentes mutagénicos y disruptores endocrinos. En el caso del endosulfán, también se señala su clasificación como contaminante orgánico persistente, incluido en el Convenio de Estocolmo.

El carbaril fue prohibido por su carácter carcinogénico y por su alta toxicidad para las abejas, mientras que otros ingredientes activos como alaclor, formaldehído, imazalil, propaclor y spirodiclofen fueron identificados como cancerígenos por organismos internacionales, entre ellos la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

La resolución contempla un periodo de gracia de 18 meses para que importadores y distribuidores agoten las existencias de estos productos que ya contaban con registro en el país. Concluido ese plazo, el Mida, en coordinación con el Ministerio de Salud, procederá a retirar las formulaciones restantes de bodegas y puntos de venta para su devolución al país de origen.

Las autoridades advirtieron que las empresas que incumplan estas disposiciones serán sancionadas conforme a la Ley No. 47 de 1996, reiterando que la medida busca reducir riesgos sanitarios y ambientales y promover prácticas agrícolas más seguras.

