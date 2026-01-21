Mida prohíbe 8 plaguicidas en Panamá: cuáles son y qué pasará con los productos existentes

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) anunció la prohibición del registro, importación, comercialización y uso de ocho plaguicidas altamente peligrosos (PAP’s) en todo el territorio nacional, como parte de las acciones para proteger la salud pública y el medio ambiente.

La medida fue oficializada mediante la Resolución No. OAL-003-ADM-2026, publicada este martes en la Gaceta Oficial No. 30447, y surge ante la creciente preocupación por la toxicidad de estas sustancias y su posible relación con el aumento de enfermedades graves en el país, entre ellas el cáncer.

De acuerdo con datos citados por las autoridades, en 2020 se registraron 7,681 nuevos casos de cáncer en Panamá, cifra que posiciona a esta enfermedad como una de las principales causas de muerte a nivel nacional, lo que refuerza la necesidad de adoptar medidas preventivas.

El Mida informó además que análisis realizados en laboratorios de Sanidad Vegetal han detectado residuos de estos plaguicidas en alimentos, fuentes de agua para consumo humano y en muestras provenientes de cuencas hidrográficas de importancia, lo que representa un riesgo para la salud de la población y los ecosistemas.