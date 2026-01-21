Mida prohíbe 8 plaguicidas en Panamá: cuáles son y qué pasará con los productos existentes

El <b><a href="/tag/-/meta/mida-ministerio-de-desarrollo-agropecuario">Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida)</a></b> anunció la <b>prohibición del registro, importación, comercialización y uso de ocho plaguicidas altamente peligrosos (PAP’s)</b> en todo el territorio nacional, como parte de las acciones para proteger la salud pública y el medio ambiente.La medida fue oficializada mediante la <b>Resolución No. OAL-003-ADM-2026</b>, publicada este martes en la <b>Gaceta Oficial No. 30447</b>, y surge ante la creciente preocupación por la <b>toxicidad de estas sustancias</b> y su posible relación con el aumento de enfermedades graves en el país, entre ellas el cáncer.De acuerdo con datos citados por las autoridades, <b>en 2020 se registraron 7,681 nuevos casos de cáncer en Panamá</b>, cifra que posiciona a esta enfermedad como una de las principales causas de muerte a nivel nacional, lo que refuerza la necesidad de adoptar medidas preventivas.El Mida informó además que <b>análisis realizados en laboratorios de Sanidad Vegetal</b> han detectado residuos de estos plaguicidas en <b>alimentos, fuentes de agua para consumo humano y en muestras provenientes de cuencas hidrográficas de importancia</b>, lo que representa un riesgo para la salud de la población y los ecosistemas.