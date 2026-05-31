Millonario gasto social sin impacto: 75% de los más pobres están excluidos de los programas del Mides

Paradójicamente, con excepción de la comarca Ngäbe Buglé, <b>ninguno de estos territorios supera el 20% de población en situación de pobreza multidimensional</b>. Veraguas encabeza este grupo con el indicador más alto, al registrar una incidencia de 18%.El problema adquiere mayor gravedad ya que <b>en zonas rurales y comarcales las condiciones de vida son más críticas y donde la niñez enfrenta carencias estructurales relacionadas con salud, educación, nutrición y acceso a agua potable, entre otras necesidades</b>.En este sentido, el sociólogo <b>Mario De León</b>, coincide con los hallazgos del informe de la entidad bancaria internacional y destaca que <b>la pobreza no solo se debe medir por la falta de ingresos sino que los factores como el acceso a servicios públicos, la infraestructura y las condiciones regionales y locales en las que se encuentran los ciudadanos son clave</b>.<i>'Los programas de transferencias monetarias no son suficientes, son solo mecanismo de distribución del ingreso pero más nada, se necesitan otras políticas además de eso. Las políticas no se pueden improvisar, se deben dar a raíz de un estudio previo, y aquí en Panamá parece que hay un divorcio entre los estudios y las políticas'</i>, concluyó el experto.