Ministerio de la Mujer condena femicidio de fiscal y reitera llamado a denunciar violencia doméstica

El Ministerio de la Mujer lamentó este martes 19 de mayo la muerte de la fiscal adjunta Patricia Soledad Ossa, quien falleció tras un hecho de violencia ocurrido en el corregimiento de Pueblo Nuevo, presuntamente a manos de su pareja.

A través de un comunicado, la entidad expresó sus condolencias a los familiares, amistades y compañeros de trabajo de la funcionaria, y reiteró su rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres.

“El Ministerio de la Mujer lamenta profundamente el trágico hecho ocurrido en el corregimiento de Pueblo Nuevo, donde una fiscal adjunta perdió la vida a causa de un acto de violencia”, señaló la institución.

El caso es investigado como un presunto femicidio. Reportes preliminares indican que la fiscal fue trasladada al Hospital Santa Fe en estado grave, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. El sospechoso se entregó a las autoridades y entregó el arma vinculada al hecho, según informó el Ministerio Público.

La Procuraduría General de la Nación confirmó la muerte de Patricia Soledad Ossa y anunció la aprehensión de un sospechoso relacionado con el caso. Además, distintas entidades como la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras expresaron su respaldo a las investigaciones.

En medio de este caso, el Ministerio de la Mujer hizo un llamado a no normalizar ni guardar silencio ante situaciones de violencia doméstica, agresiones o amenazas dentro de las relaciones de pareja.

“Mujeres callan los hechos violentos dentro de una relación porque creen poder controlar la situación o cambiar la conducta de su agresor, pero están arriesgando su vida”, advirtió la entidad.

La institución recordó que las mujeres víctimas de violencia pueden acudir a los Centros de Atención Integral en todo el país, llamar gratuitamente a la línea 182, disponible las 24 horas, o utilizar la aplicación Mujer App para presentar denuncias.

También reiteró que la Ley 82 de 2013 establece medidas de protección para las víctimas de violencia contra las mujeres y prohíbe acciones que generen revictimización.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y abril de 2026 el Ministerio de la Mujer atendió a 4,580 mujeres que buscaron ayuda para salir del ciclo de violencia.