El Ministerio de Salud (Minsa) declaró una alerta sanitaria en todo el territorio nacional y ordenó un cerco epidemiológico prioritario en la Región Metropolitana de Salud, tras detectar un brote de 161 casos de malaria en el corregimiento de Ancón, una zona urbana considerada no endémica para esta enfermedad.
La medida, emitida a través de la Dirección General de Salud Pública, responde al avance de los contagios en la capital. Según las cifras oficiales divulgadas este lunes 16 de noviembre de 2026, la Región Metropolitana acumula 214 infecciones, lo que significa que el 75 % de los casos de esta zona se concentran exclusivamente en Ancón.
El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, informó que la declaratoria exige de manera inmediata que todas las instituciones públicas y privadas vinculadas pongan a disposición del Minsa sus recursos físicos y humanos. El objetivo es ejecutar el Plan de Acción para el Abordaje Integral del Brote de Malaria en Ancón, bajo la vigilancia de la Región Metropolitana.
Zambrano detalló que la estrategia requiere la participación social y la coordinación directa con el Gobierno Central, la Junta Técnica Provincial, las autoridades municipales y locales, así como con los estamentos de seguridad.
Uno de los principales focos de preocupación epidemiológica radica en la continuidad de los tratamientos médicos. La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, precisó que de los 161 pacientes diagnosticados en Ancón, 97 completaron su esquema médico y 53 están en proceso de finalizarlo, 11 abandonaron la medicación y cuatro más son buscados por el personal sanitario (un desglose que suma 165 registros en el reporte oficial).
A nivel nacional, las estadísticas del Minsa reflejan que estas siete regiones acumulan al menos 6,727 casos reportados:
Ante el incremento de casos en áreas urbanas, el director de la Región Metropolitana de Salud, Ricardo Torres, instó a la población a acudir de inmediato a las instalaciones médicas si presentan fiebre, escalofríos o dolor de cabeza, con el fin de descartar la enfermedad a tiempo.
Para prevenir el contagio en Ancón y en el resto del país, las autoridades sanitarias recomiendan las siguientes medidas: