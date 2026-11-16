El Ministerio de Salud (Minsa) declaró una alerta sanitaria en todo el territorio nacional y ordenó un cerco epidemiológico prioritario en la Región Metropolitana de Salud, tras detectar un brote de 161 casos de malaria en el corregimiento de Ancón, una zona urbana considerada no endémica para esta enfermedad.

La medida, emitida a través de la Dirección General de Salud Pública, responde al avance de los contagios en la capital. Según las cifras oficiales divulgadas este lunes 16 de noviembre de 2026, la Región Metropolitana acumula 214 infecciones, lo que significa que el 75 % de los casos de esta zona se concentran exclusivamente en Ancón.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, informó que la declaratoria exige de manera inmediata que todas las instituciones públicas y privadas vinculadas pongan a disposición del Minsa sus recursos físicos y humanos. El objetivo es ejecutar el Plan de Acción para el Abordaje Integral del Brote de Malaria en Ancón, bajo la vigilancia de la Región Metropolitana.

Zambrano detalló que la estrategia requiere la participación social y la coordinación directa con el Gobierno Central, la Junta Técnica Provincial, las autoridades municipales y locales, así como con los estamentos de seguridad.