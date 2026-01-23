Minsa e Ifarhu coordinan salida para garantizar estudios de 132 futuros médicos

El Gobierno avanza en una solución para 132 estudiantes de medicina beneficiarios de programas de becas, tras un proceso de coordinación entre el Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), con el respaldo de universidades privadas involucradas, lo que permitirá garantizar la continuidad de sus estudios universitarios.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, informó que ambas instituciones revisarán cada expediente de manera individual, con el objetivo de obtener los refrendos correspondientes por parte de la Contraloría General de la República, asegurando que los estudiantes puedan continuar su formación sin interrupciones.

Zambrano Chang destacó que se han sostenido diversas reuniones técnicas entre el Minsa y el Ifarhu para la sustentación de los documentos requeridos, conforme a los parámetros establecidos por las autoridades fiscalizadoras. Asimismo, subrayó que existe pleno respaldo de las universidades privadas, lo que facilitará los procesos de matrícula y permanencia académica de los estudiantes afectados.

Por su parte, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, señaló que la institución da seguimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y reiteró el compromiso de cumplir con los beneficios otorgados a los estudiantes del programa.

Godoy explicó que cada expediente presenta una situación distinta, por lo que será evaluado de forma individual, y precisó que, en la medida en que los recursos lo permitan, se avanzará en la regularización de las obligaciones financieras con los centros de estudios superiores.

“Se trata de 132 estudiantes de cuatro universidades privadas, correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. Nuestro compromiso es cumplir con el debido proceso y honrar estas obligaciones en el menor tiempo posible”, afirmó el director del Ifarhu.

Las autoridades reiteraron que mantendrán una comunicación abierta y constante con los estudiantes, reafirmando que la educación y la formación de futuros profesionales de la salud constituyen una prioridad nacional.