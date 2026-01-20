Minsa entregará al Ifarhu expedientes de más de 130 estudiantes de medicina para destrabar becas

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, confirmó que el Ministerio de Salud (Minsa) entregará al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) la documentación de más de 130 estudiantes de medicina de universidades privadas que aún no han recibido el pago de sus becas, pese a haberlas obtenido mediante convenios suscritos entre ambas entidades.

Según explicó el titular de Salud, esta gestión busca facilitar el registro de los expedientes y permitir que la Contraloría General de la República pueda aprobar finalmente los pagos pendientes.

“Es un problema de data vieja que viene del gobierno anterior”, afirmó Boyd Galindo.

El ministro detalló que este martes el viceministro de Salud, Manuel Zambrano, sostuvo una reunión con autoridades del Ifarhu para avanzar en la aprobación de los créditos necesarios que permitan a los estudiantes continuar sus carreras.

“El objetivo es que, con la información completa de los estudiantes, la Contraloría pueda aprobar esos emolumentos”, explicó Boyd Galindo, al recalcar que se trata de un proceso administrativo que requiere orden y actualización de datos.

Convenios desactualizados y retrasos administrativos

El Minsa informó que al inicio de la actual administración se estableció un acercamiento formal con el Ifarhu para revisar los convenios vigentes, incluidos los firmados con universidades particulares.

No obstante, cambios administrativos dentro del Ifarhu provocaron retrasos en la programación de reuniones clave.

La institución señaló que estos convenios necesitan ser actualizados para ajustarse a la realidad actual del sistema de salud y a las disposiciones que regulan el ejercicio de las profesiones sanitarias en el país.

Coordinación con universidades privadas

Como parte de las acciones para resolver la situación, el Minsa adelantó que se realizarán reuniones de coordinación con las universidades privadas, con el fin de subsanar los compromisos financieros pendientes y evitar que los estudiantes continúen viéndose afectados.