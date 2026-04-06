Minsa lanza ofensiva contra la influenza: 31 defunciones aceleran plan de inmunización

El llamado a la inmunización se vuelve urgente ante las cifras del Departamento de Epidemiología del Minsa, que ya registra <b>31 defunciones a causa de la influenza</b>. El informe destaca un dato alarmante: la mayoría de las víctimas no habían recibido la vacuna.Las autoridades de salud enfatizan que la vacunación anual es indispensable debido a la mutación constante del virus. Los grupos prioritarios definidos para esta jornada incluyen a <b>adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, pacientes con enfermedades crónicas (cardiovasculares, pulmonares, renales, hepáticas o anemia falciforme)</b> y personal sanitario o trabajadores esenciales.