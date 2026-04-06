Minsa lanza ofensiva contra la influenza: 31 defunciones aceleran plan de inmunización

A partir de este miércoles 8 de abril, la población panameña podrá acceder a la vacuna contra la influenza en todas las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y hospitales privados. La medida surge tras el inicio de la aplicación de un primer lote de 384 mil dosis este lunes, como parte de una estrategia nacional para mitigar el impacto del virus en el país. Para el ciclo 2026, Panamá gestionó la adquisición de un total de 1,200,000 dosis. Según informaron las autoridades, los tres lotes restantes llegarán en los próximos días para completar la cobertura planificada.

Distribución logística

La logística de entrega comenzó anticipadamente para garantizar el acceso en las regiones más remotas. Itzel de Hewitt, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), detalló que desde el Jueves Santo procedieron con la distribución en áreas de difícil acceso, incluyendo Darién, Guna Yala, la comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí, Colón y las diversas zonas de la provincia de Panamá (Norte, Este y Oeste). De acuerdo con Hewitt, el cronograma continuó este lunes en las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé, el área metropolitana y San Miguelito. “Este martes se estarán distribuyendo en todos los hospitales nacionales, públicos y privados, clínicas del Minsa y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud”, afirmó la encargada del PAI.

Situación epidemiológica y prevención