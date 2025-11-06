Moradores de Taboga cierran muelle en protesta por servicio de transporte marítimo

Un grupo de moradores de la isla de Taboga cerró la mañana de este jueves 6 de noviembre el muelle para exigir mejor servicio a las empresas que brindan el transporte a la zona.

Los residentes exigen que no se aumente el costo del pasaje y que se les garantice un puesto en los botes que viajan desde y hacia la isla de Taboga.

La mañana de este 1 de noviembre un grupo de residentes de la isla impidió atracar, por dos horas a las lanchas que transportan pasajeros a la zona.