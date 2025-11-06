  1. Inicio
Moradores de Taboga cierran muelle en protesta por servicio de transporte marítimo

El muelle fue cerrado por primera vez por los residentes la mañana de este 1 de noviembre.
Por
Manuel Vega Loo
  • 06/11/2025 11:28
Los residentes también se quejan por el alto costo del transporte de sus carga y recuerdan que ellos solo transportan víveres que compran en la ciudad de Panamá.

Un grupo de moradores de la isla de Taboga cerró la mañana de este jueves 6 de noviembre el muelle para exigir mejor servicio a las empresas que brindan el transporte a la zona.

Los residentes exigen que no se aumente el costo del pasaje y que se les garantice un puesto en los botes que viajan desde y hacia la isla de Taboga.

La mañana de este 1 de noviembre un grupo de residentes de la isla impidió atracar, por dos horas a las lanchas que transportan pasajeros a la zona.

Tras este cierre los residentes quedaron con los propietarios de las empresas que brindan el servicio a la zona reunirse la mañana de este 6 de noviembre.

Sin embargo, los dueños del ferry y los botes no se presentaron al encuentro, por ello decidieron nuevamente clausurar el muelle.

Las autoridades locales intentan mediar en la situación y están comunicándose con los empresarios para que la reunión se celebre este 6 de noviembre.

