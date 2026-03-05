Mulino advierte restricciones a empresas europeas por ‘listas discriminatorias’, pero el Canal de Panamá seguirá su propio proceso

El proceso para seleccionar operadores de nuevas terminales portuarias vinculadas al Autoridad del Canal de Panamá avanza con nuevas precisiones sobre las reglas de participación de las empresas interesadas.

Las autoridades confirmaron que una misma compañía podrá precalificar para operar tanto el puerto de Corozal como el de Telfers, dos proyectos estratégicos para la actividad logística del país.

La aclaración surge en medio del proceso de precalificación abierto por la entidad que administra el Canal de Panamá, el cual busca seleccionar operadores portuarios para ambas terminales.

Empresas podrán competir por ambos puertos

Durante una conferencia, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, explicó que el proceso permite que las empresas interesadas presenten su precalificación para las dos terminales.

El proceso inició formalmente con una presentación al mercado el 27 de octubre, donde se detallaron las oportunidades de inversión y el cronograma del proyecto. Posteriormente, en diciembre, se realizaron reuniones con empresas interesadas para recibir comentarios y retroalimentación sobre la iniciativa.

Los términos de referencia para la precalificación se publicaron el 30 de enero, y las compañías tienen plazo hasta el 8 de abril para presentar sus propuestas iniciales.

Según el ministro, una vez finalizada la precalificación, las empresas que cumplan los requisitos recibirán los documentos finales de licitación para avanzar en la selección del operador portuario.

Buscan evitar concentración de operadores

Aunque las compañías podrán participar en ambos procesos, el Gobierno y la administración del canal han señalado que buscan evitar la concentración de operadores en un mismo lado del canal.

La estrategia apunta a mantener equilibrio entre el lado del Pacífico y el del Atlántico, evitando que un mismo grupo controle demasiadas terminales en una sola zona logística.

Además, las autoridades han enfatizado que los nuevos puertos deberán operar como terminales abiertas, es decir, disponibles para cualquier línea naviera y no exclusivamente para la flota de una empresa en particular.

Tensiones con empresas europeas

Durante el mismo intercambio con la prensa, el presidente de Panamá abordó otro tema sensible: la posible participación de empresas europeas en licitaciones públicas.

El mandatario reiteró que Panamá mantiene una postura firme frente a lo que considera “listas discriminatorias” impuestas por países europeos, advirtiendo que el Gobierno podría limitar la participación de empresas de esa región en nuevas licitaciones estatales mientras la situación no se resuelva.

No obstante, aclaró que los proyectos ya en marcha con compañías europeas no serán paralizados.

“Tenemos que hacernos respetar”, señaló el presidente, al indicar que Panamá podría responder con medidas recíprocas en procesos de contratación pública si persisten las restricciones contra el país.

Proyectos clave para la logística panameña

Los puertos de Corozal y Telfers forman parte de la estrategia para fortalecer la plataforma logística vinculada al Canal de Panamá, uno de los principales motores de la economía nacional.

Las nuevas terminales buscan ampliar la capacidad portuaria, atraer nuevas rutas marítimas y aumentar la competitividad del país en el comercio global, en un contexto donde el movimiento de carga y la infraestructura logística son clave para el desarrollo regional.