Nueva demanda ante la Corte busca tumbar obligatoriedad del bioetanol

La discusión sobre el uso obligatorio de bioetanol volvió a llegar a la Corte Suprema de Justicia. El abogado Roberto Ruiz Díaz presentó una nueva demanda de inconstitucionalidad contra varios apartados de la Ley 355 de 31 de enero de 2023, normativa que restableció el carácter obligatorio de la mezcla de bioetanol con gasolina en el país. La acción actualmente se encuentra en el despacho de la magistrada Gisela Agurto Ayala. La demanda solicita que la Corte declare inconstitucional la frase “la mezcla y su uso serán obligatorios”, contenida en el artículo 14 de la Ley 42 de 2011, modificada posteriormente por el artículo 2 de la Ley 355 de 2023. Además, Ruiz Díaz también impugnó la frase “deberán contener bioetanol anhidro”, incluida en el artículo 15 de la misma legislación y modificada igualmente por la Ley 355.

La Ley 42 de 2011 estableció originalmente la política nacional sobre biocombustibles y fijó un esquema obligatorio y gradual para mezclar bioetanol anhidro con gasolina. La normativa buscaba reducir la dependencia de combustibles fósiles, impulsar la agroindustria y promover energías alternativas. Sin embargo, el modelo generó cuestionamientos relacionados con la libertad económica, la libre competencia y la capacidad del mercado panameño para sostener una industria nacional de bioetanol.

Precisamente, Roberto Ruiz Díaz ya había presentado anteriormente una demanda contra la obligatoriedad establecida en la legislación original. En aquella ocasión, el proceso terminó en sustracción de materia luego de que la Asamblea Nacional modificara la ley mediante la reforma de 2015, que eliminó el carácter obligatorio de la mezcla. La discusión regresó en 2023 cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley 355, que devolvió el carácter mandatorio al bioetanol. La legislación estableció el inicio gradual de la mezcla obligatoria en determinadas regiones del país y restableció incentivos fiscales para empresas vinculadas a la producción de biocombustibles.