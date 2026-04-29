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Nueva demanda ante la Corte busca tumbar obligatoriedad del bioetanol

La Corte Suprema deberá analizar nuevamente los límites legales de la política estatal sobre biocombustibles.
La Corte Suprema deberá analizar nuevamente los límites legales de la política estatal sobre biocombustibles. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 29/04/2026 12:58
La nueva demanda busca eliminar de la ley las disposiciones que obligan el uso y mezcla de bioetanol en las gasolinas en Panamá

La discusión sobre el uso obligatorio de bioetanol volvió a llegar a la Corte Suprema de Justicia. El abogado Roberto Ruiz Díaz presentó una nueva demanda de inconstitucionalidad contra varios apartados de la Ley 355 de 31 de enero de 2023, normativa que restableció el carácter obligatorio de la mezcla de bioetanol con gasolina en el país.

La acción actualmente se encuentra en el despacho de la magistrada Gisela Agurto Ayala.

La demanda solicita que la Corte declare inconstitucional la frase “la mezcla y su uso serán obligatorios”, contenida en el artículo 14 de la Ley 42 de 2011, modificada posteriormente por el artículo 2 de la Ley 355 de 2023.

Además, Ruiz Díaz también impugnó la frase “deberán contener bioetanol anhidro”, incluida en el artículo 15 de la misma legislación y modificada igualmente por la Ley 355.

Nueva demanda ante la Corte busca tumbar obligatoriedad del bioetanol

La Ley 42 de 2011 estableció originalmente la política nacional sobre biocombustibles y fijó un esquema obligatorio y gradual para mezclar bioetanol anhidro con gasolina. La normativa buscaba reducir la dependencia de combustibles fósiles, impulsar la agroindustria y promover energías alternativas.

Sin embargo, el modelo generó cuestionamientos relacionados con la libertad económica, la libre competencia y la capacidad del mercado panameño para sostener una industria nacional de bioetanol.

Precisamente, Roberto Ruiz Díaz ya había presentado anteriormente una demanda contra la obligatoriedad establecida en la legislación original. En aquella ocasión, el proceso terminó en sustracción de materia luego de que la Asamblea Nacional modificara la ley mediante la reforma de 2015, que eliminó el carácter obligatorio de la mezcla.

La discusión regresó en 2023 cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley 355, que devolvió el carácter mandatorio al bioetanol.

La legislación estableció el inicio gradual de la mezcla obligatoria en determinadas regiones del país y restableció incentivos fiscales para empresas vinculadas a la producción de biocombustibles.

Nueva demanda ante la Corte busca tumbar obligatoriedad del bioetanol

Los impulsores de la ley sostienen que el bioetanol puede ayudar a reducir la dependencia energética, dinamizar la producción agrícola y disminuir emisiones contaminantes.

La nueva demanda aparece además en medio de un renovado debate político sobre el futuro de la mezcla obligatoria.

Esta semana, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó suspender la discusión del proyecto de ley sobre el bioetanol, que se encontraba en segundo debate hasta la semana pasada.

La decisión se tomó con el voto de 55 diputados y la abstención de uno, tras una reunión previa entre los jefes de bancada con la directiva del Órgano Legislativo en la que se llegó a este acuerdo.

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