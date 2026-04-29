Nueva demanda ante la Corte busca tumbar obligatoriedad del bioetanol

Precisamente, Roberto Ruiz Díaz ya había presentado anteriormente una demanda contra la obligatoriedad establecida en la legislación original. En aquella ocasión, el proceso terminó en sustracción de materia luego de que la Asamblea Nacional modificara la ley mediante la reforma de 2015, que eliminó el carácter obligatorio de la mezcla.La discusión regresó en 2023 cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley 355, que devolvió el carácter mandatorio al bioetanol.La legislación estableció el inicio gradual de la mezcla obligatoria en determinadas regiones del país y restableció incentivos fiscales para empresas vinculadas a la producción de biocombustibles.