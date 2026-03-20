Nueva regulación de cobros en Panamá: menos llamadas y más protección al deudor

La diputada de la coalición Vamos, Yamireliz Chong, destacó que el proyecto de ley No. 306, aprobado este 19 de marzo en el pleno de la Asamblea Nacional, va mucho más allá de establecer horarios para la gestión de cobros, al incluir medidas para frenar el acoso y proteger la intimidad de los ciudadanos.

“El proyecto no solo se limita a horarios, esa es la verdad. He visto que todos los medios hablan solo de horarios, pero el proyecto es mucho más que horarios”, subrayó la diputada, al explicar el alcance de la norma.

Chong señaló que la propuesta surgió tras múltiples denuncias ciudadanas recogidas en comunidades, donde personas —incluso sin deudas— reportaron hostigamiento constante por parte de agencias de cobro. Indicó que la situación se agrava en un contexto económico complejo, donde muchos han perdido su empleo o enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

“Hay personas que ni siquiera tienen una deuda como tal y han sido víctimas de acoso permanente”, afirmó, agregando que un abogado consultado reporta más de cinco casos semanales relacionados con estas prácticas.

REGULACIÓN

La diputada explicó que el proyecto fue consensuado desde el inicio con la Asociación Bancaria de Panamá, con el objetivo de crear un marco legal equilibrado tanto para acreedores como para deudores.

Entre los puntos aprobados, detalló que se establecen horarios específicos para las gestiones de cobro: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados hasta las 3:00 p.m., prohibiendo contactos los domingos, días festivos y de duelo nacional.

Sin embargo, Chong enfatizó que uno de los cambios más relevantes es la limitación en la frecuencia de contacto. Según la norma, una vez que el acreedor logra comunicación efectiva con el deudor, no podrá insistir ese mismo día por ningún otro medio, salvo acuerdo previo.

PROHIBICIÓN

El proyecto también prohíbe que las agencias de cobro realicen visitas a los lugares de trabajo, práctica que —según denuncias recibidas— ha provocado la pérdida de empleos.

Asimismo, se refuerza la protección de datos personales, impidiendo que las agencias contacten a familiares, vecinos o referencias para divulgar información sobre la deuda.

Solo en casos donde el deudor no haya tenido contacto durante 60 días, se permitirá a las agencias buscar información de contacto a través de terceros.

TRANSPARENCIA

Otro aspecto clave es la obligación de informar al deudor cuando su deuda sea transferida a una agencia de cobro. El acreedor original deberá detallar el monto total, incluyendo intereses y cargos, evitando así incrementos arbitrarios posteriores.

Además, se exige que cada deuda transferida esté respaldada por un contrato individual, evitando la venta masiva de carteras sin documentación específica.

Chong reiteró que la intención de la ley no es fomentar el incumplimiento de pagos, sino garantizar procesos de cobro “adecuados, humanos y justos”, tanto para quienes deben como para quienes tienen derecho a recuperar su dinero.