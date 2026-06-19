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Ofertas por el Día del Padre bajo la lupa: Acodeco llama a comprar con precaución

La Acodeco insta a conservar facturas y verificar precios en ofertas y liquidaciones
La Acodeco insta a conservar facturas y verificar precios en ofertas y liquidaciones Acodeco
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/06/2026 09:39
La Acodeco exhorta a compras informadas por el Día del Padre y refuerza recomendaciones sobre ofertas comerciales.

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La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia(Acodeco) exhortó a la población a realizar compras informadas, comparar precios y revisar detenidamente las condiciones de las promociones ofrecidas por los comercios.

La entidad recordó que toda oferta debe indicar claramente su vigencia o la cantidad mínima de productos disponibles, así como especificar si aplica a toda la mercancía o solo a artículos seleccionados. También señaló que los comercios están obligados a mostrar de forma visible el precio regular junto al precio de oferta, y en los casos de descuentos porcentuales, incluir el precio original.

Acodeco advirtió que la publicidad debe servir como herramienta para comparar precios, características y beneficios, por lo que recomendó a los consumidores verificar en el punto de venta el cumplimiento de las condiciones anunciadas, incluyendo precio final, calidad, garantía y especificaciones del producto.

Acodeco aclara reglas sobre baratillos, garantías y derechos del consumidor

En el caso de baratillos o liquidaciones, la institución indicó que los “baratillos totales” deben aplicarse a toda la mercancía del establecimiento, debidamente identificada, mientras que las promociones parciales deben delimitar claramente el área de los artículos en descuento.

Asimismo, recordó que los productos en promoción conservan su garantía, salvo que el consumidor haya sido informado previamente de alguna condición, y que el comprador tiene derecho a pagar el precio más bajo anunciado.

Finalmente, Acodeco recomendó conservar facturas, solicitar garantías y documentar ofertas como respaldo ante posibles reclamos, además de evitar compras impulsivas y fomentar un consumo responsable.

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