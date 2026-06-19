Ofertas por el Día del Padre bajo la lupa: Acodeco llama a comprar con precaución

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia(Acodeco) exhortó a la población a realizar compras informadas, comparar precios y revisar detenidamente las condiciones de las promociones ofrecidas por los comercios.

La entidad recordó que toda oferta debe indicar claramente su vigencia o la cantidad mínima de productos disponibles, así como especificar si aplica a toda la mercancía o solo a artículos seleccionados. También señaló que los comercios están obligados a mostrar de forma visible el precio regular junto al precio de oferta, y en los casos de descuentos porcentuales, incluir el precio original.

Acodeco advirtió que la publicidad debe servir como herramienta para comparar precios, características y beneficios, por lo que recomendó a los consumidores verificar en el punto de venta el cumplimiento de las condiciones anunciadas, incluyendo precio final, calidad, garantía y especificaciones del producto.