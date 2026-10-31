Operación contra pandillerismo en 24 de Diciembre: Tribunal mantiene detenidos a 11 investigados

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de 10 personas y revocó el depósito domiciliario que mantenía otra persona, para ordenar también su detención provisional, por su presunta vinculación con el delito de pandillerismo.

La decisión se adoptó tras una audiencia en la que participó la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, que sustentó la necesidad de mantener a los investigados bajo detención mientras avanzan las pesquisas.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal validó los riesgos procesales presentados por la Fiscalía, entre ellos el peligro para los testigos, la posible destrucción de pruebas y el riesgo para la comunidad.