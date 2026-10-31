Operación contra pandillerismo en 24 de Diciembre: Tribunal mantiene detenidos a 11 investigados

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de 10 personas y revocó el depósito domiciliario que mantenía otra persona, para ordenar también su detención provisional, por su presunta vinculación con el delito de pandillerismo.
La decisión se adoptó tras una audiencia en la que participó la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, que sustentó la necesidad de mantener a los investigados bajo detención mientras avanzan las pesquisas.
De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal validó los riesgos procesales presentados por la Fiscalía, entre ellos el peligro para los testigos, la posible destrucción de pruebas y el riesgo para la comunidad.
Con este escenario los magistrados a considerar la detención provisional como la medida cautelar proporcional, idónea y necesaria durante la investigación.
Las 11 personas fueron aprehendidas durante la operación Élite, desarrollada en el sector 5 del corregimiento de 24 de Diciembre, en el distrito de Panamá.
El operativo tenía como objetivo desarticular una presunta estructura criminal relacionada con actividades ilícitas como tráfico de drogas, homicidios y posesión ilícita de armas de fuego, entre otros delitos.
Las investigaciones comenzaron en 2025 y se concentraron en el área conocida como La Favela o La Invasión (24 de Diciembre al este de Panamá), identificada por las autoridades como una zona de operaciones de la presunta organización criminal.
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