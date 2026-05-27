Operación Finis: tres aprehendidos por presunto peculado en obra inconclusa que dejó pérdidas de B/.129 mil

Las autoridades panameñas desarrollaron este miércoles la Operación Finis, una acción ejecutada en conjunto entre el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que dejó como resultado la aprehensión de tres personas por su presunta vinculación con el delito de peculado.

De acuerdo con la información preliminar divulgada por las autoridades, la investigación se desarrolla por una presunta irregularidad relacionada con la no culminación de una obra en perjuicio del Municipio de Penonomé.

Las pesquisas apuntan a que la supuesta falta de ejecución total del proyecto habría ocasionado un perjuicio económico superior a los B/.129 mil para las arcas municipales.

Las autoridades indicaron que las diligencias forman parte de las investigaciones dirigidas a determinar posibles responsabilidades y esclarecer el manejo de los recursos vinculados a este caso.

Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre la identidad de las personas aprehendidas ni sobre las funciones que desempeñaban dentro del proyecto investigado. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información adicional sobre el avance de las investigaciones y las medidas judiciales correspondientes.