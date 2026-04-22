Panamá ante el envejecimiento poblacional: la baja natalidad en América Latina

La transformación demográfica que atraviesa América Latina ya no es una proyección futura: es una realidad visible en cifras, políticas públicas y hasta en la vida cotidiana. Así lo documenta el reportaje “The Gray Tide: Latin America’s Demographic Transformation” publicado por Americas Quarterly, que advierte sobre una caída sostenida de la natalidad y un acelerado envejecimiento en la región.

En este escenario, Panamá ocupa una posición intermedia en el mapa regional de fecundidad con 2.11. Con poco más de dos hijos por mujer en 2024, el país se mantiene aún por encima del promedio latinoamericano, estimado en 1.8, pero ya muestra señales claras de descenso, alineándose con la tendencia general.

El fenómeno no es aislado. Según Americas Quarterly, la región ha pasado de tener tasas de fertilidad cercanas a seis hijos por mujer en 1950 a niveles actuales por debajo del reemplazo poblacional (2.1). Esta caída, combinada con una mayor esperanza de vida, está configurando sociedades cada vez más envejecidas. Para 2050, se estima que una de cada cuatro personas en América Latina tendrá más de 65 años.

En el caso panameño, este proceso plantea desafíos estructurales. Menos nacimientos implican, a largo plazo, una reducción de la población en edad productiva, lo que puede afectar el crecimiento económico, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y la disponibilidad de mano de obra. Tal como señala Americas Quarterly en una cita, la región corre el riesgo de “envejecer antes de enriquecerse”, una advertencia que también aplica al contexto nacional.

Las razones detrás de esta caída son múltiples y complejas. Se mencionan factores como el aumento del costo de vida, la incertidumbre laboral, el acceso a la educación, especialmente de las mujeres, y cambios culturales que priorizan proyectos personales sobre la maternidad o paternidad temprana. A esto se suman elementos contemporáneos como el impacto de la tecnología en las relaciones sociales y la percepción de un futuro incierto.

Sin embargo, no todo es negativo. Americas Quarterly también plantea la posibilidad de una “economía plateada”, impulsada por el crecimiento de la población adulta mayor. Sectores como la salud, el turismo accesible y los servicios de cuidado podrían expandirse significativamente en las próximas décadas, generando nuevas oportunidades económicas.

Para Panamá, el reto será anticiparse. Adaptar políticas públicas, fortalecer los sistemas de protección social y repensar el mercado laboral serán claves para enfrentar esta transición.