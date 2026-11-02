Panamá y el mundo: estas fueron las noticias más destacadas del lunes 2 de noviembre

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este lunes 2 de noviembre por acontecimientos de interés nacional e internacional, en una jornada en la que el país conmemoró el Día de los Difuntos.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la reforma a la Ley 6 de 1987, que amplía los beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. La normativa incorpora rebajas en servicios médicos, transporte, alimentación, vivienda y otros gastos.

-Avanzan los preparativos para los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Panamá. Las autoridades tienen previstas dos rutas: Vía España y el Casco Antiguo, donde las actividades están programadas para comenzar simultáneamente a las 9:00 a.m.

-Otro de los anuncios del Ejecutivo fue la sanción del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, que asciende a B/.35,111.75 millones. La aprobación de esta ley se produjo después de que la Asamblea Nacional diera su visto bueno la semana pasada.

-El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que desde el terremoto del pasado 9 de octubre se han registrado más de 1,152 réplicas. Aunque la actividad continúa, los movimientos han mostrado una disminución progresiva tanto en frecuencia como en magnitud.

-En Estados Unidos, las familias de las nueve personas que fallecieron en el accidente de un avión privado ocurrido el domingo 1 de noviembre en Palm Beach, Florida, confirmaron las identidades de las víctimas mediante un comunicado conjunto.