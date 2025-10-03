Pirámide de Lotería de Panamá | Gordito de este viernes 3 de octubre de 2025, según la IA

Este viernes 3 de octubre se llevará a cabo el sorteo del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Beneficencia correspondiente al número 402 y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo anterior del Gordito de la Lotería Nacional de Beneficencia:

- 5

- 2

-6

Conoce los números ganadores del sorteo del Gordito del Zodiaco No. 401 de este 29 de agosto de 2025:

Primer Premio - 1353

Letras - BDBA

Serie - 4

Folio - 21

Segundo Premio - 89

Tercer Premio - 17