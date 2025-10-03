Pirámide de Lotería de Panamá | Gordito de este viernes 3 de octubre de 2025, según la IA

Este viernes 3 de octubre se llevará a cabo el sorteo del Gordito del Zodiaco de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a> correspondiente al número 402 y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.<i>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo anterior del Gordito de la Lotería Nacional de Beneficencia: </i><b>- 5 </b><b>- 2 </b><b>-6 </b><i>Conoce los números ganadores del sorteo del Gordito del Zodiaco No. 401 de este 29 de agosto de 2025:</i><b>Primer Premio - 1353 </b><b>Letras - BDBA </b><b>Serie - 4 </b><b>Folio - 21 </b><b>Segundo Premio - 89 </b><b>Tercer Premio - 17</b>