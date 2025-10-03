Casa Blanca anuncia que Trump responderá a Bad Bunny por críticas a política migratoria

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló la tarde de este viernes 3 de octubre que el presidente Donald Trump le responderá próximamente al cantante puertorriqueño Bad Bunny sobre su decisión de no incluir a Estados Unidos en su gira mundial por miedo a que los agentes de migración arresten a sus fanáticos, la mayoría de origen hispano.

Leavitt respondió de esta manera a una interrogante de un periodista de la cadena Fox News que le preguntó sobre la decisión de la NFL de escoger a Bad Bunny como el artista que actuará en el halftime show del Super Bowl en 2026 sobre todo por sus declaraciones sobre las aprehensiones que realizan los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Bad Bunny antes de ser designado como el artista que actuará en el halftime show declaró que no incluyó ninguna ciudad de Estados Unidos en su gira mundial por miedo a que sus fanáticos fueron aprehendidos por migración.

Leavitt dijo a los periodistas en la Casa Blanca que muchas personas estaban ansiosas de escuchar la respuesta de Trump al cantante puertorriqueño

“No revelaré lo que él piensa sobre esto, la próxima vez que todos le hagan una pregunta, pueden hacerlo. Yo tengo mis propias opiniones al respecto, pero no es de lo que estoy aquí para hablar”, indicó Leavitt.

Sobre las informaciones que aseguran que agentes de migración estarán en los alrededores del estadio en donde se celebre el Super Bowl para arrestar a los indocumentados Leavitt indicó que no hay ningún plan sobre ese tema.

No obstante, Leavitt aclaró que la administración de Trump siempre va a arrestar y “deportar a inmigrantes indocumentados cuando los encontremos, si son criminales”.