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Precios del Metro de Panamá, Metrobús y gas de 25 libras: lo que debes saber

En Panamá, el transporte y el gas mantienen precios regulados.
En Panamá, el transporte y el gas mantienen precios regulados. | Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/03/2026 11:28
El transporte y el gas continúan con precios accesibles para la población.

El aumento del precio del petróleo en el mercado internacional, derivado del conflicto en Medio Oriente, ya genera efectos en Panamá. Frente a este panorama, el Consejo de Gabinete aprobó medidas para contener el impacto en la población.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció que no habrá incrementos en las tarifas del Metro, Metrobús, electricidad ni en el tanque de gas de 25 libras, pese a la presión de los combustibles.

Para lograrlo, el Gobierno reorientará recursos y mantendrá subsidios, especialmente para los consumidores eléctricos de hasta 300 kWh. Asimismo, se evalúan acciones para mitigar el impacto en el transporte de pasajeros, alimentos y el sector pesquero artesanal.

Estos son los precios del Metro, Metrobús y gas de 25 libras en Panamá

En Panamá, los costos del transporte público y del gas doméstico se mantienen regulados para aliviar el gasto de los ciudadanos, especialmente en la capital, donde estos servicios son de uso diario.

El Metro de Panamá ofrece tarifas diferenciadas: B/. 0.35 en la Línea 1 (Albrook–Villa Zaita) y B/. 0.50 en la Línea 2 (San Miguelito–Nuevo Tocumen). Además, jubilados, pensionados y personas con discapacidad cuentan con tarifas reducidas.

En el caso del Metrobús, el pasaje cuesta B/. 0.25 en rutas troncales y B/. 0.75 en los corredores. Los estudiantes pagan una tarifa preferencial de B/. 0.10.

Por otro lado, el tanque de gas de 25 libras mantiene un precio subsidiado que va desde B/. 4.37 en la ciudad hasta B/. 6.90 en algunas zonas, dependiendo del servicio y la ubicación.

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