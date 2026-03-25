Precios del Metro de Panamá, Metrobús y gas de 25 libras: lo que debes saber

En Panamá, los costos del transporte público y del gas doméstico se mantienen regulados para aliviar el gasto de los ciudadanos, especialmente en la capital, donde estos servicios son de uso diario.El Metro de Panamá ofrece tarifas diferenciadas: B/. 0.35 en la Línea 1 (Albrook–Villa Zaita) y B/. 0.50 en la Línea 2 (San Miguelito–Nuevo Tocumen). Además, jubilados, pensionados y personas con discapacidad cuentan con tarifas reducidas.En el caso del Metrobús, el pasaje cuesta B/. 0.25 en rutas troncales y B/. 0.75 en los corredores. Los estudiantes pagan una tarifa preferencial de B/. 0.10.Por otro lado, el tanque de gas de 25 libras mantiene un precio subsidiado que va desde B/. 4.37 en la ciudad hasta B/. 6.90 en algunas zonas, dependiendo del servicio y la ubicación.