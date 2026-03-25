Precios del Metro de Panamá, Metrobús y gas de 25 libras: lo que debes saber

El aumento del precio del petróleo en el mercado internacional, derivado del conflicto en Medio Oriente, ya genera efectos en Panamá. Frente a este panorama, el Consejo de Gabinete aprobó medidas para contener el impacto en la población.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció que no habrá incrementos en las tarifas del Metro, Metrobús, electricidad ni en el tanque de gas de 25 libras, pese a la presión de los combustibles.

Para lograrlo, el Gobierno reorientará recursos y mantendrá subsidios, especialmente para los consumidores eléctricos de hasta 300 kWh. Asimismo, se evalúan acciones para mitigar el impacto en el transporte de pasajeros, alimentos y el sector pesquero artesanal.