Presidente Mulino no descarta designar al cártel venezolano Los Soles como organización terrorista

Aunque el presidente José Raúl Mulino aclaró la mañana de este jueves 11 de septiembre que él no había pensado designar organización terrorista al cártel venezolano Los Soles aseguró que “no le temblará la mano para hacerlo”.

“La verdad sea dicha... no lo he analizado aún, pero lo voy a ver... no me temblará la mano si hay que hacerlo”, planteó Mulino.

Las declaraciones de Mulino surgen porque fue consultado en su conferencia semanal de los jueves si tenía pensado que Panamá declarará al cártel de Los Soles como organización terrorista al igual que República Dominicana, Perú, Estados Unidos, entre otros.

“Lo voy a pensar ciertamente, yo no tengo porque no hacerlo, al fin y al cabo lo son”, indicó.

Mulino detalló que los informes de inteligencia que él maneja indican que el cártel de Los Soles no tiene incidencia importante en el país en el tráfico de drogas.

“A lo mejor si la tiene indirecta, por supuesto... aquí ha funcionado y se ataca muy duro al cártel del Golfo, por ejemplo”, manifestó.

Estados Unidos fue el primer país en designar el cártel de Los Soles como organización terrorista y afirma que la lidera Nicolás Maduro, por el cual ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

Además, de Maduro las autoridades estadounidenses indicaron que cártel está integrado por Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

Las investigaciones en Europa indican que el cártel funciona hace más de 12 años y estuvo conformado en un inicio por generales de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela