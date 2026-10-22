Presupuesto del Estado, a primer debate hoy

A cuatro sesiones ordinarias de que concluya el pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Presupuesto discutirá este jueves 22 de octubre, en primer debate, el Presupuesto del Estado.

Los diputados de la comisión fueron citados para las 10:00 a. m. de hoy jueves.

La medida se da luego de que el Consejo de Gabinete realizara los ajustes al presupuesto solicitados por la Comisión de Presupuesto, que contemplan un incremento de $23 millones para el presupuesto de la Asamblea Nacional de 2027.

Con la aprobación del Presupuesto del Estado en primer debate, el proyecto de ley pasará al pleno para su discusión en segundo y tercer debate la próxima semana, cuando culminan las sesiones ordinarias.

El pleno sesiona cuatro días a la semana, por lo que tendría ese plazo para aprobar el presupuesto. Sin embargo, podría habilitarse una sesión para el viernes 30 de octubre, fecha en que concluye el periodo de sesiones ordinarias.

Además, el pleno y las comisiones, con excepción de la de Presupuesto, se acogerán al receso legislativo hasta el próximo 2 de enero. El Presupuesto del Estado para el próximo año asciende a $35 mil millones.