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Procuraduría investiga robo de vehículo articulado y privación de libertad de su conductor en Aguadulce

La información fue divulgada por la PGN este jueves 22 de octubre, mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.
La información fue divulgada por la PGN este jueves 22 de octubre, mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 22/10/2026 09:42
Se investiga la privación de libertad de su conductor, hechos reportados en el distrito de Aguadulce.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó la mañana de este jueves 22 de octubre que se inició una investigación por el robo de un vehículo articulado.

Además, se investiga la privación de libertad de su conductor, hechos reportados en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé.

La información fue divulgada por la PGN este jueves, mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X, en la que informó sobre el inicio de las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la entidad no ha brindado detalles adicionales sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho, la identidad del conductor ni su paradero.

Las investigaciones buscan esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades penales.

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