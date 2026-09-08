‘Pronosticar desde ahora una escasez nacional de cebolla es prematuro’, cuestiona ACPTA

Hablar desde ahora de una escasez nacional de cebolla es prematuro si no existe un balance actualizado de la producción, inventarios y necesidades de abastecimiento, advirtió la Junta Directiva de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA).

La posición del gremio se conoce luego de que, el 3 de septiembre, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto José Linares Tribaldos, explicara ante el pleno de la Asamblea Nacional que los efectos de El Niño en la producción nacional no serán iguales para todos los cultivos y dependerán de las condiciones climáticas de cada zona del país. En el caso de la cebolla, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) estima que su producción podría disminuir alrededor de 15% como consecuencia de la falta de agua.

Ante este escenario, ACPTA insistió en que “no se puede extrapolar automáticamente la situación del Arco Seco a las Tierras Altas, donde se concentra una parte importante de la producción nacional y cuyas condiciones agroclimáticas son diferentes”.

Asimismo, aclaró que la temporada seca no necesariamente significa menor producción. Por el contrario, con disponibilidad de riego, es un periodo en el que históricamente se obtienen buenos rendimientos. “No es casualidad que durante el verano se registre una alta oferta y, en consecuencia, precios deprimidos”, sostuvo.

Por eso, “pronosticar desde ahora una escasez nacional de cebolla es prematuro si no existe un balance actualizado que considere áreas sembradas, rendimientos esperados, disponibilidad de agua, inventarios y comportamiento de la demanda”, cuestionó el gremio productor chiricano.

El Niño no implica automáticamente importar

La ACPTA señaló, además, que el fenómeno de El Niño tampoco debe interpretarse automáticamente como una señal de que habrá que importar.

“Sus efectos son regionalmente diferenciados y, particularmente en las Tierras Altas, deben analizarse considerando la influencia de la vertiente del Caribe y los pronósticos de precipitación para esa zona”, sostuvo.

Asimismo, lanzó un llamado a los importadores, señalando que el fenómeno de El Niño no puede convertirse, por sí solo, en una justificación para anticipar importaciones.

“La importación debe sustentarse en una necesidad real y comprobada de abastecimiento, respaldada por cifras confiables”, afirmó.

Pide monitoreo permanente

La ACPTA lanzó un llamado a las autoridades, señalando que existe una responsabilidad fundamental de mantener un monitoreo permanente de la agrocadena de papa y cebolla y publicar periódicamente cifras actualizadas y verificables de producción, inventarios y necesidades de abastecimiento.

“Esto es aún más importante cuando los inventarios han sido objeto de cuestionamientos por parte de los propios actores de la cadena”, subrayó el gremio productor chiricano.

La ACPTA criticó que en agosto se llegó a pronosticar un faltante de aproximadamente 10 mil quintales de cebolla, que posteriormente no se reflejó de manera evidente en el mercado.

“Este antecedente demuestra que las proyecciones deben contrastarse permanentemente con la realidad del mercado. El país necesita decisiones basadas en datos, no en especulaciones”, aseveró.

El gremio productor insistió en que “ni todo pronóstico climático significa escasez, ni toda eventual escasez justifica automáticamente importar”.

“Primero deben existir cifras reales, actualizadas y verificables. La seguridad alimentaria se garantiza con información técnica, monitoreo permanente y decisiones oportunas; no con pronósticos aislados”, concluyó.