¿Qué está pasando con los habitantes de calle en Panamá? Piden debate nacional

La creciente presencia de personas en situación de calle y los desafíos que enfrentan las comunidades y autoridades locales han llegado nuevamente al centro de la discusión pública.

El representante de Bella Vista, César Kiamco, solicitó formalmente a la Asamblea Nacional abrir un debate nacional para abordar la crisis de atención a esta población y buscar soluciones articuladas a nivel estatal.

La petición fue presentada mediante una nota dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, con el objetivo de impulsar una discusión técnica e interinstitucional sobre las capacidades actuales del Estado para atender esta problemática, que involucra aspectos de salud pública, seguridad, atención social y derechos humanos.

Kiamco advierte sobre vacíos legales y limitaciones institucionales

De acuerdo con el comunicado emitido por la Junta Comunal de Bella Vista, el representante sostiene que los gobiernos locales enfrentan diariamente situaciones vinculadas a salud mental, adicciones, abandono y vulnerabilidad extrema, pero actualmente existen limitaciones legales e institucionales que dificultan respuestas más rápidas y coordinadas.

“No podemos seguir pretendiendo que esta realidad puede ser atendida únicamente desde los corregimientos. El país necesita una conversación seria y soluciones más integrales”, señaló Kiamco en el documento.

Los puntos que propone discutir a nivel nacional

Entre los temas planteados para esta discusión se encuentran:

- Vacíos existentes en materia de salud mental y atención de adicciones.

- Mecanismos de seguimiento a personas en condiciones de alta vulnerabilidad.

- Definición clara de competencias entre instituciones nacionales y gobiernos locales.

- Herramientas legales para intervenir en casos de deterioro severo o riesgo evidente.

- Fortalecimiento de programas sostenibles de rehabilitación y reinserción social.

La situación, más allá de los municipios

La Junta Comunal de Bella Vista sostuvo que esta problemática no puede recaer únicamente sobre municipios y juntas comunales debido a su complejidad y alcance nacional.

Según el comunicado, el objetivo es impulsar soluciones más claras y sostenibles que permitan una coordinación efectiva entre las distintas instituciones del Estado para atender un fenómeno que ha generado preocupación en distintos sectores del país.