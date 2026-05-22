¿Qué está pasando con los habitantes de calle en Panamá? Piden debate nacional

La creciente presencia de personas en situación de calle y los desafíos que enfrentan las comunidades y autoridades locales han llegado nuevamente al centro de la discusión pública. <b>El representante de Bella Vista, César Kiamco,</b> solicitó formalmente a la <a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a> abrir un debate nacional para abordar la crisis de atención a esta población y buscar soluciones articuladas a nivel estatal.La petición fue presentada mediante una nota dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, con el objetivo de impulsar una discusión técnica e interinstitucional sobre las capacidades actuales del Estado para atender esta problemática, que involucra aspectos de salud pública, seguridad, atención social y derechos humanos.<b>Kiamco advierte sobre vacíos legales y limitaciones institucionales</b>De acuerdo con el comunicado emitido por la Junta Comunal de Bella Vista, el representante sostiene que los gobiernos locales enfrentan diariamente situaciones vinculadas a salud mental, adicciones, abandono y vulnerabilidad extrema, pero actualmente existen limitaciones legales e institucionales que dificultan respuestas más rápidas y coordinadas.<i><b>'No podemos seguir pretendiendo que esta realidad puede ser atendida únicamente desde los corregimientos. El país necesita una conversación seria y soluciones más integrales'</b></i>, señaló Kiamco en el documento.<b>Los puntos que propone discutir a nivel nacional</b>Entre los temas planteados para esta discusión se encuentran:<i>- Vacíos existentes en materia de salud mental y atención de adicciones.</i><i>- Mecanismos de seguimiento a personas en condiciones de alta vulnerabilidad.</i><i>- Definición clara de competencias entre instituciones nacionales y gobiernos locales.</i><i>- Herramientas legales para intervenir en casos de deterioro severo o riesgo evidente.</i><i>- Fortalecimiento de programas sostenibles de rehabilitación y reinserción social.</i><b>La situación, más allá de los municipios</b>La Junta Comunal de Bella Vista sostuvo que esta problemática no puede recaer únicamente sobre municipios y juntas comunales debido a su complejidad y alcance nacional.Según el comunicado, el objetivo es impulsar soluciones más claras y sostenibles que permitan una coordinación efectiva entre las distintas instituciones del Estado para atender un fenómeno que ha generado preocupación en distintos sectores del país.