  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

¿Qué está pasando con los habitantes de calle en Panamá? Piden debate nacional

La Junta Comunal de Bella Vista sostuvo que esta problemática no puede recaer únicamente sobre municipios.
La Junta Comunal de Bella Vista sostuvo que esta problemática no puede recaer únicamente sobre municipios. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Laura Chang
  • 22/05/2026 16:23
El representante de Bella Vista, César Kiamco, solicitó formalmente a la Asamblea Nacional abrir un debate nacional para abordar la crisis de atención a esta población.

La creciente presencia de personas en situación de calle y los desafíos que enfrentan las comunidades y autoridades locales han llegado nuevamente al centro de la discusión pública.

El representante de Bella Vista, César Kiamco, solicitó formalmente a la Asamblea Nacional abrir un debate nacional para abordar la crisis de atención a esta población y buscar soluciones articuladas a nivel estatal.

La petición fue presentada mediante una nota dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, con el objetivo de impulsar una discusión técnica e interinstitucional sobre las capacidades actuales del Estado para atender esta problemática, que involucra aspectos de salud pública, seguridad, atención social y derechos humanos.

Kiamco advierte sobre vacíos legales y limitaciones institucionales

De acuerdo con el comunicado emitido por la Junta Comunal de Bella Vista, el representante sostiene que los gobiernos locales enfrentan diariamente situaciones vinculadas a salud mental, adicciones, abandono y vulnerabilidad extrema, pero actualmente existen limitaciones legales e institucionales que dificultan respuestas más rápidas y coordinadas.

“No podemos seguir pretendiendo que esta realidad puede ser atendida únicamente desde los corregimientos. El país necesita una conversación seria y soluciones más integrales”, señaló Kiamco en el documento.

Los puntos que propone discutir a nivel nacional

Entre los temas planteados para esta discusión se encuentran:

- Vacíos existentes en materia de salud mental y atención de adicciones.

- Mecanismos de seguimiento a personas en condiciones de alta vulnerabilidad.

- Definición clara de competencias entre instituciones nacionales y gobiernos locales.

- Herramientas legales para intervenir en casos de deterioro severo o riesgo evidente.

- Fortalecimiento de programas sostenibles de rehabilitación y reinserción social.

La situación, más allá de los municipios

La Junta Comunal de Bella Vista sostuvo que esta problemática no puede recaer únicamente sobre municipios y juntas comunales debido a su complejidad y alcance nacional.

Según el comunicado, el objetivo es impulsar soluciones más claras y sostenibles que permitan una coordinación efectiva entre las distintas instituciones del Estado para atender un fenómeno que ha generado preocupación en distintos sectores del país.

Lo Nuevo