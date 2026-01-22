  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

¿Quién controla la basura de San Miguelito? Estos dos proyectos de ley se disputan en la Asamblea

La tasa de aseo, la contratación y el poder de decisión están en el centro del choque entre dos propuestas opuestas.
La tasa de aseo, la contratación y el poder de decisión están en el centro del choque entre dos propuestas opuestas. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 22/01/2026 15:05
La Asamblea Nacional debate dos rutas legislativas para San Miguelito: un modelo centralizado que desplaza al municipio y otro que promueve la descentralización y el control local.

En medio de la crisis sin solución por la recolección de basura en San Miguelito, convertida ya en un pulso político, el pleno de la Asamblea Nacional recibió este miércoles 21 de enero dos propuestas de anteproyectos de ley diametralmente opuestas, presentadas como salidas legislativas a un conflicto que enfrenta al Órgano Ejecutivo y la Alcaldía de San Miguelito, y que mantiene al distrito al borde de una emergencia sanitaria.

Por un lado, la propuesta impulsada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, apunta a consolidar un modelo abiertamente centralizado, al otorgar a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) el control exclusivo del servicio de recolección de residuos en San Miguelito, desplazando al municipio de toda función operativa y concentrando en una sola entidad la planificación, contratación, ejecución y manejo de los recursos vinculados al aseo urbano.

En contraste, la propuesta presentada por el diputado Luis Duke, de la bancada de Vamos, plantea un giro hacia la descentralización del servicio de aseo, restituyéndolo como una competencia principal y originaria de los municipios, mientras redefine a la AAUD como un ente de apoyo técnico, coordinación y asistencia temporal, y no como operador permanente, sustentando su enfoque en los principios constitucionales de autonomía municipal, subsidiariedad y descentralización del Estado.

El proyecto de ley impulsado por Duke reivindica la autonomía municipal al establecer que la Alcaldía debe conservar la facultad de regular el servicio, cobrar la tasa de aseo, realizar las contrataciones y ejercer la fiscalización directa, dejando claro que el gobierno central no puede sustituir ni desplazar al municipio ni que la AAUD puede convertirse en un operador permanente.

En sentido opuesto, la iniciativa promovida por Pineda reduce el rol de la Alcaldía a funciones de coordinación comunitaria, fiscalización social y apoyo institucional, sin poder real de decisión sobre la gestión del servicio de recolección de basura.

Tasa de aseo

En cuanto a la tasa de aseo, la propuesta del diputado del PRD señala que todos los recursos de aseo pasan directamente a la AAUD, privando al municipio de San Miguelito no debe administrar tasas, subsidios e ingresos del servicio de recolección.

Por otro lado, Duke propone que la tasa de aseo sea administrada por el municipio incluyendo la tarifa y el uso de fondos, mientras que la AAUD solo tendrá la responsabilidad de ajustar las tarifas de aseo de forma temporal y excepcional.

Además, propone que el 5% de esta tasa sea utilizada de forma obligatoria para educación ambiental.

Mancuerna AAUD y Alcaldía San Miguelito

En el proyecto presentado por Duke, la AAUD asume un rol de planificación nacional, coordinación y apoyo técnico y financiero, además de la administración de los rellenos sanitarios, sin sustituir ni desplazar a los municipios como responsables directos del servicio.

Bajo este esquema, los alcaldes y autoridades municipales conservan voz y voto en las decisiones que afecten a su distrito y participan en la Junta Directiva de la AAUD cuando se abordan asuntos relacionados con su jurisdicción, reforzando así la corresponsabilidad y el control local.

En contraste, el proyecto que incorpora de forma definitiva a San Miguelito bajo la órbita de la AAUD establece un modelo de concentración total del ciclo del servicio, en el que la Autoridad planifica, contrata, regula, cobra, fiscaliza y opera directamente la gestión de los residuos sólidos, sin reconocer participación decisoria del municipio, dejando todas las decisiones estratégicas y operativas en manos de la entidad nacional.

VIDEOS
Lo Nuevo