¿Quién controla la basura de San Miguelito? Estos dos proyectos de ley se disputan en la Asamblea

En medio de la crisis sin solución por la recolección de basura en San Miguelito, convertida ya en un pulso político, el pleno de la Asamblea Nacional recibió este miércoles 21 de enero dos propuestas de anteproyectos de ley diametralmente opuestas, presentadas como salidas legislativas a un conflicto que enfrenta al Órgano Ejecutivo y la Alcaldía de San Miguelito, y que mantiene al distrito al borde de una emergencia sanitaria.

Por un lado, la propuesta impulsada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, apunta a consolidar un modelo abiertamente centralizado, al otorgar a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) el control exclusivo del servicio de recolección de residuos en San Miguelito, desplazando al municipio de toda función operativa y concentrando en una sola entidad la planificación, contratación, ejecución y manejo de los recursos vinculados al aseo urbano.

En contraste, la propuesta presentada por el diputado Luis Duke, de la bancada de Vamos, plantea un giro hacia la descentralización del servicio de aseo, restituyéndolo como una competencia principal y originaria de los municipios, mientras redefine a la AAUD como un ente de apoyo técnico, coordinación y asistencia temporal, y no como operador permanente, sustentando su enfoque en los principios constitucionales de autonomía municipal, subsidiariedad y descentralización del Estado.

El proyecto de ley impulsado por Duke reivindica la autonomía municipal al establecer que la Alcaldía debe conservar la facultad de regular el servicio, cobrar la tasa de aseo, realizar las contrataciones y ejercer la fiscalización directa, dejando claro que el gobierno central no puede sustituir ni desplazar al municipio ni que la AAUD puede convertirse en un operador permanente.

En sentido opuesto, la iniciativa promovida por Pineda reduce el rol de la Alcaldía a funciones de coordinación comunitaria, fiscalización social y apoyo institucional, sin poder real de decisión sobre la gestión del servicio de recolección de basura.