¿Quién debe aceptar la renuncia del Subcontralor General de la República?

Ante la renuncia de <b>Elí Felipe Cabezas</b> a su cargo como subcontralor han surgido dudas, especialmente porque la entidad confirmó que esta decisión ‘fue aceptada’. Sin embargo, la designación como <b><a href="/tag/-/meta/anel-flores">Contralor General de Anel Flores De La Lastra</a></b> y como subcontralor de Cabezas, fue una decisión de la <b>Asamblea Nacional</b>. Tras divulgarse la noticia, especialmente el comunicado de la Contraloría General de la Nación, Juan Diego Vásquez, <b>exdiputado de la <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> y <b>actual líder de la <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/coalicion-vamos">Coalición Vamos</a></b>, aseguró que Flores 'se toma atribuciones que NO le corresponden'.