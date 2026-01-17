Reconocen a promotores del patrimonio cultural panameño previo al Desfile de las Mil Polleras 2026

El Ministerio de Cultura y la Autoridad de Turismo de Panamá realizaron la noche de este viernes 16 de enero, un acto previo al Desfile de las Mil Polleras 2026, en el que entregaron reconocimientos a Bella Herminda Minda González de Cedeño, Balbino Gómez, Carolina Alonso y Lucrecio Yejo Cedeño, designados como portadores del patrimonio cultural vivo de la nación.

El reconocimiento fue otorgado bajo la distinción “Estrellas del Folclor Panameño 2026”, por sus aportes en los ámbitos de la artesanía, la música típica, la composición y el tamborito, así como por su participación en la transmisión de manifestaciones culturales tradicionales.

Durante el acto se realizó la entrega formal de la bandera del Desfile de las Mil Polleras 2026 a la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera.

El artesano José del Carmen Tito Combe, dedicado a la confección de vestidos típicos, fue designado como abanderado por parte del Ministerio de Cultura y acompañará a la ministra durante el recorrido del desfile en Las Tablas.

La entrega de las banderas estuvo a cargo de Gloria de León, administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá y organizadora del desfile, quien destacó la coordinación entre las instituciones participantes. También señaló la contribución de los homenajeados a la proyección de las expresiones culturales del país.

Por su parte, Herrera manifestó que recibe la bandera como un símbolo del reconocimiento institucional a la cultura panameña y su proyección internacional.

El acto incluyó presentaciones musicales de Osvaldo Ayala e Isaac De León.

HOMENAJEADOS

Bella Herminda González de Cedeño es artesana de San José de Las Tablas, con más de 60 años dedicados a la confección de polleras. Sus piezas han participado en concursos nacionales e internacionales. En 2012 recibió la Medalla Margarita Lozano por una pollera zurcida en siete tonos. Ha impartido formación a jóvenes en técnicas de confección.

Balbino Gómez, cantante nacido en Carricillal en 1959, cuenta con más de 40 años de carrera artística. Formó parte de agrupaciones como las de Luis Espino, Chelo Mitre y Ulpiano Vergara. Desde 2019 integra el proyecto Dúo de Oro junto a su hijo.

Carolina Alonso es compositora con 55 obras registradas. En 1989 obtuvo reconocimiento con el tema Penas, interpretado por Victorio Vergara y Lucy Quintero. Ha trabajado con intérpretes como Ulpiano Vergara y Juancín Henríquez, y durante tres décadas escribió composiciones para Samy y Sandra Sandoval.

Lucrecio Cedeño es cantautor del género tamborito, con 33 años de trayectoria y más de 50 grabaciones. Su repertorio incluye temas como La sortija que me dio y La viuda tiene cabanga. Ha colaborado con músicos del género típico y del tamborito.