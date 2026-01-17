Reconocen a promotores del patrimonio cultural panameño previo al Desfile de las Mil Polleras 2026

El Ministerio de Cultura y la Autoridad de Turismo de Panamá realizaron la noche de este viernes 16 de enero, un acto previo al <b>Desfile de las Mil Polleras 2026</b>, en el que entregaron reconocimientos a <b>Bella Herminda </b><i><b>Minda </b></i><b>González de Cedeño, Balbino Gómez, Carolina Alonso y Lucrecio </b><i><b>Yejo </b></i><b>Cedeño</b>, designados como <b>portadores del patrimonio cultural vivo de la nación</b>.El reconocimiento fue otorgado bajo la distinción <b>'Estrellas del Folclor Panameño 2026'</b>, por sus aportes en los ámbitos de la artesanía, la música típica, la composición y el tamborito, así como por su participación en la transmisión de manifestaciones culturales tradicionales.Durante el acto se realizó la entrega formal de la <b>bandera del Desfile de las Mil Polleras 2026</b> a la ministra de Cultura, <b>María Eugenia Herrera</b>. El artesano <b>José del Carmen </b><i><b>Tito </b></i><b>Combe</b>, dedicado a la confección de vestidos típicos, fue designado como abanderado por parte del Ministerio de Cultura y acompañará a la ministra durante el recorrido del desfile en Las Tablas.La entrega de las banderas estuvo a cargo de <b>Gloria de León</b>, administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá y organizadora del desfile, quien destacó la coordinación entre las instituciones participantes. También señaló la contribución de los homenajeados a la proyección de las expresiones culturales del país.Por su parte, Herrera manifestó que recibe la bandera como un símbolo del reconocimiento institucional a la cultura panameña y su proyección internacional.El acto incluyó presentaciones musicales de <b>Osvaldo Ayala</b> e <b>Isaac De León</b>.<b>HOMENAJEADOS</b><b>Bella Herminda González de Cedeño</b> es artesana de San José de Las Tablas, con más de 60 años dedicados a la confección de polleras. Sus piezas han participado en concursos nacionales e internacionales. En 2012 recibió la Medalla Margarita Lozano por una pollera zurcida en siete tonos. Ha impartido formación a jóvenes en técnicas de confección.<b>Balbino Gómez</b>, cantante nacido en Carricillal en 1959, cuenta con más de 40 años de carrera artística. Formó parte de agrupaciones como las de Luis Espino, Chelo Mitre y Ulpiano Vergara. Desde 2019 integra el proyecto Dúo de Oro junto a su hijo.<b>Carolina Alonso</b> es compositora con 55 obras registradas. En 1989 obtuvo reconocimiento con el tema <i>Penas</i>, interpretado por Victorio Vergara y Lucy Quintero. Ha trabajado con intérpretes como Ulpiano Vergara y Juancín Henríquez, y durante tres décadas escribió composiciones para Samy y Sandra Sandoval.<b>Lucrecio Cedeño</b> es cantautor del género tamborito, con 33 años de trayectoria y más de 50 grabaciones. Su repertorio incluye temas como <i>La sortija que me dio</i> y <i>La viuda tiene cabanga</i>. Ha colaborado con músicos del género típico y del tamborito.