Renuncia rectora de la Unachi Etelvina de Bonagas; salida será efectiva en junio

La ministra de Educación, Lucy Molinar, informó al Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) que Etelvina Medianero de Bonagas presentó su renuncia al cargo de rectora el pasado 11 de mayo.

De acuerdo con la nota enviada por la titular de Educación, la renuncia se hará efectiva en el mes de junio de 2026.

En la misiva, Molinar también comunica al Consejo General Universitario sobre denuncias presentadas por estudiantes y distintas asociaciones relacionadas con presuntas “irregularidades académicas y administrativas” dentro de la universidad.

Entre los señalamientos figura un informe de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

La ministra instó a las autoridades universitarias a adoptar acciones inmediatas para “garantizar la continuidad y el buen funcionamiento” de la Unachi.