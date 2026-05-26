Renuncia rectora de la Unachi Etelvina de Bonagas; salida será efectiva en junio

La ministra de Educación, Lucy Molinar, informó al Consejo General Universitario de la <b><a href="/tag/-/meta/unachi-universidad-autonoma-de-chiriqui">Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi)</a></b> que Etelvina Medianero de Bonagas presentó su renuncia al cargo de rectora el pasado 11 de mayo.De acuerdo con la nota enviada por la titular de Educación,<b> la renuncia se hará efectiva en el mes de junio de 2026.</b>En la misiva, Molinar también comunica al Consejo General Universitario sobre denuncias presentadas por estudiantes y distintas asociaciones relacionadas con presuntas 'irregularidades académicas y administrativas' dentro de la universidad. Entre los señalamientos figura un informe de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.La ministra instó a las autoridades universitarias a adoptar acciones inmediatas para 'garantizar la continuidad y el buen funcionamiento' de la Unachi.