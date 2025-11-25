Revocatorias de mandato: solo un expediente avanza a capacitación y ocho buscan firmas

Según el balance presentado, varios promoventes han avanzado en la recolección de firmas, aunque la mayoría aún registra porcentajes bajos frente al total requerido.<b>Oliver Joel Ríos</b>, vicealcalde de Arraiján<i>Firmas recogidas:</i> <b>2,396</b><i>Requeridas:</i> <b>57,465</b><i>Avance:</i> <b>4.17%</b><b>Manuel Cheng</b>, diputado del circuito 13-1<i>Firmas recogidas:</i> <b>2,066</b><i>Requeridas:</i> <b>57,465</b><i>Avance:</i> <b>3.60%</b><b>Raquel Murillo</b>, representante de Juan Demóstenes Arosemena<i>Firmas recogidas:</i> <b>211</b><i>Requeridas:</i> <b>10,822</b><i>Avance:</i> <b>0.195%</b><b>Franklin Valdés</b>, alcalde de Barú<i>Firmas recogidas:</i> <b>851</b><i>Requeridas:</i> <b>14,914</b><i>Avance:</i> <b>5.69%</b><b>Olga Paulette Tomás</b>, diputada principal 8-3<i>Firmas recogidas:</i> <b>5</b><i>Requeridas:</i> <b>50,162</b><i>Avance:</i> <b>0.01%</b><b>Mayer Mizrachi</b>, alcalde del distrito de Panamá<i>Firmas recogidas:</i> <b>49</b><i>Requeridas:</i> <b>200,170</b> <i>(dato según informe recibido)</i><i>Avance:</i> <b>0.093%</b><b>Lorenzo Galván</b>, alcalde de Colón<i>Firmas recogidas:</i> <b>238</b><i>Requeridas:</i> <b>52,149</b><i>Avance:</i> <b>0.46%</b>