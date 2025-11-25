  1. Inicio
Revocatorias de mandato: solo un expediente avanza a capacitación y ocho buscan firmas

González informó que uno de los expedientes activos se encuentra en etapa de capacitación. Tomado de video
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/11/2025 11:17
El Tribunal Electoral compartió nuevos detalles sobre el estado de los procesos de revocatoria de mandato que se encuentran en curso.

El Tribunal Electoral (TE) dio a conocer el estado actual de los procesos de revocatoria de mandato que se desarrollan en el país. Hasta la fecha, se han presentado 15 solicitudes, de las cuales tres fueron archivadas por no cumplir con los requisitos formales y legales necesarios para su admisión.

El director de Organización Electoral, Rubén González, informó que uno de los expedientes activos se encuentra en etapa de capacitación, correspondiente al caso de la licenciada Guadalupe Gustavino, vicealcaldesa del distrito de Barú. Esta fase antecede al inicio formal de la recolección de firmas.

Asimismo, el TE detalló que ocho procesos se mantienen actualmente en fase de recolección de firmas, etapa en la que los promoventes deben alcanzar el porcentaje mínimo requerido para que cada solicitud pueda avanzar.

Tribunal Electoral revela cifras de avance en procesos de revocatoria de mandato

Según el balance presentado, varios promoventes han avanzado en la recolección de firmas, aunque la mayoría aún registra porcentajes bajos frente al total requerido.

Oliver Joel Ríos, vicealcalde de Arraiján

Firmas recogidas: 2,396

Requeridas: 57,465

Avance: 4.17%

Manuel Cheng, diputado del circuito 13-1

Firmas recogidas: 2,066

Requeridas: 57,465

Avance: 3.60%

Raquel Murillo, representante de Juan Demóstenes Arosemena

Firmas recogidas: 211

Requeridas: 10,822

Avance: 0.195%

Franklin Valdés, alcalde de Barú

Firmas recogidas: 851

Requeridas: 14,914

Avance: 5.69%

Olga Paulette Tomás, diputada principal 8-3

Firmas recogidas: 5

Requeridas: 50,162

Avance: 0.01%

Mayer Mizrachi, alcalde del distrito de Panamá

Firmas recogidas: 49

Requeridas: 200,170 (dato según informe recibido)

Avance: 0.093%

Lorenzo Galván, alcalde de Colón

Firmas recogidas: 238

Requeridas: 52,149

Avance: 0.46%

