Revocatorias de mandato: solo un expediente avanza a capacitación y ocho buscan firmas

El Tribunal Electoral (TE) dio a conocer el estado actual de los procesos de revocatoria de mandato que se desarrollan en el país. Hasta la fecha, se han presentado 15 solicitudes, de las cuales tres fueron archivadas por no cumplir con los requisitos formales y legales necesarios para su admisión.

El director de Organización Electoral, Rubén González, informó que uno de los expedientes activos se encuentra en etapa de capacitación, correspondiente al caso de la licenciada Guadalupe Gustavino, vicealcaldesa del distrito de Barú. Esta fase antecede al inicio formal de la recolección de firmas.

Asimismo, el TE detalló que ocho procesos se mantienen actualmente en fase de recolección de firmas, etapa en la que los promoventes deben alcanzar el porcentaje mínimo requerido para que cada solicitud pueda avanzar.