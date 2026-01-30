Ricardo Sosa, hijo de María Corina Machado, asiste al CAF 2026 en Panamá; evita hablar de política y de Venezuela

Ricardo Sosa Machado, hijo de la líder opositora venezolana María Corina Machado, estuvo presente en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 (CAF 2026), que se desarrolló en Panamá entre el 28 y 29 de enero y reunió a mandatarios, altos funcionarios y representantes del mundo empresarial y académico de la región.

La presencia de Ricardo Sosa generó expectativas entre periodistas acreditados, quienes intentaron recoger su perspectiva sobre la participación de su madre en el debate político regional y sobre la situación de Venezuela. Sin embargo, Sosa declinó dar declaraciones relacionadas con temas políticos o familiares. Según informó a este diario, su participación en Panamá se circunscribió estrictamente a asuntos vinculados con su trabajo profesional.

En una breve interacción con La Estrella de Panamá, el hijo de la dirigente venezolana evitó comentar sobre el rol de su madre en la política venezolana o su visión sobre la crisis en el país. Su postura coincidió con la de otros asistentes no acreditados como delegados oficiales, quienes prefirieron centrarse en las discusiones del foro sobre desarrollo económico, integración regional y propuestas de cooperación multilateral.

El CAF 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), se consolidó como un espacio clave para el diálogo entre gobiernos, empresas y representantes de la sociedad civil en torno a desafíos globales y regionales como la transformación digital, la transición energética y la cohesión social. La agenda del evento incluyó la participación de siete jefes de Estado, presidentes electos y referentes internacionales en economía y políticas públicas.

Aunque no ofreció comentarios sobre política venezolana, la asistencia de Ricardo Sosa Machado llamó la atención de observadores por el trasfondo político de su familia y por el interés mediático en el posicionamiento de figuras vinculadas a líderes de oposición de América Latina.