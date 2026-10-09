Terremoto en Panamá: Estados Unidos estima impacto de hasta 10% del PIB

Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió este viernes 9 de octubre el sur de Panamá y provocó una proyección de impacto económico por parte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), institución que situó las pérdidas potenciales entre el 1 % y el 10 % del Producto Interno Bruto (PIB).

La estimación internacional no responde a un balance final de daños materiales comprobados, sino a un modelo preliminar de exposición y riesgo financiero ante la intensidad del movimiento telúrico y la infraestructura afectada, informó la agencia de noticias Reuters.

A pesar de la fuerza del temblor —atribuido por el Instituto de Geociencias al sistema de fallas Azuero-Soná y que registró vibraciones de al menos 40 segundos—, el país no reportó personas fallecidas ni heridas de manera inmediata.

Las operaciones del Canal de Panamá y de la mina Cobre Panamá continuaron con normalidad. Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Tocumen reanudó sus vuelos tras suspender temporalmente las salidas y llegadas.

Sin embargo, el impacto del sismo se concentró en provincias del interior. El presidente de la República, José Raúl Mulino, se trasladó a Penonomé, en la provincia de Coclé, donde ocurrieron colapsos de edificios y daños estructurales en una iglesia.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil, Omar Smith, reportó afectaciones en Chitré (provincia de Herrera) y sectores costeros de la provincia de Los Santos. Adicionalmente, la empresa distribuidora Naturgy confirmó cortes de energía en seis provincias del país.

El reporte del USGS estimó que unas 43.000 personas habitaban en zonas expuestas a una intensidad sísmica calificada de severa. Aunque la cifra resulta inferior a eventos recientes en Venezuela o Colombia, residentes de la península de Azuero reportaron daños en paredes e infraestructura residencial.

El evento sísmico ocurrió a tres días de la fecha fijada por las autoridades para la realización de un simulacro nacional de evacuación, programado para el lunes 12 de octubre.