Tribunal Electoral toma medidas preventivas y evacúa sus instalaciones tras el sismo

El Tribunal Electoral (TE) activó sus protocolos de seguridad y realizó la evacuación preventiva de su sede principal y de todas sus oficinas regionales y distritales en el país, tras el sismo registrado la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026.
La entidad pidió a la ciudadanía no acercarse a sus instalaciones hasta nuevo aviso, mientras se llevan a cabo las evaluaciones correspondientes para determinar si existen daños en las estructuras.
Según el comunicado, brigadistas y especialistas en infraestructura inspeccionan las instalaciones a nivel nacional, en coordinación con las autoridades competentes, para atender la situación y seguir las recomendaciones de seguridad.
Además, el Tribunal Electoral informó que los términos de los procesos jurisdiccionales quedan suspendidos durante este viernes.
La institución señaló que comunicará las próximas medidas a través de sus canales oficiales, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada mediante sus plataformas institucionales.
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