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Tribunal Electoral toma medidas preventivas y evacúa sus instalaciones tras el sismo

El Tribunal Electoral evacúa sus instalaciones en todo el país tras el sismo
El Tribunal Electoral evacúa sus instalaciones en todo el país tras el sismo Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/10/2026 15:17
Las oficinas del Tribunal Electoral fueron evacuadas preventivamente tras el sismo; la entidad mantiene suspendidos los términos jurisdiccionales este viernes.

El Tribunal Electoral (TE) activó sus protocolos de seguridad y realizó la evacuación preventiva de su sede principal y de todas sus oficinas regionales y distritales en el país, tras el sismo registrado la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026.

La entidad pidió a la ciudadanía no acercarse a sus instalaciones hasta nuevo aviso, mientras se llevan a cabo las evaluaciones correspondientes para determinar si existen daños en las estructuras.

Según el comunicado, brigadistas y especialistas en infraestructura inspeccionan las instalaciones a nivel nacional, en coordinación con las autoridades competentes, para atender la situación y seguir las recomendaciones de seguridad.

Además, el Tribunal Electoral informó que los términos de los procesos jurisdiccionales quedan suspendidos durante este viernes.

La institución señaló que comunicará las próximas medidas a través de sus canales oficiales, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada mediante sus plataformas institucionales.

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