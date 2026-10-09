Tribunal Electoral toma medidas preventivas y evacúa sus instalaciones tras el sismo

El Tribunal Electoral (TE) activó sus protocolos de seguridad y realizó la evacuación preventiva de su sede principal y de todas sus oficinas regionales y distritales en el país, tras el sismo registrado la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026.

La entidad pidió a la ciudadanía no acercarse a sus instalaciones hasta nuevo aviso, mientras se llevan a cabo las evaluaciones correspondientes para determinar si existen daños en las estructuras.