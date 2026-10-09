CSS descarta heridos por sismo en Panamá y revisa estructuras

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó este viernes que no registra pacientes, usuarios ni colaboradores afectados en sus instalaciones de salud tras el movimiento telúrico percibido en la ciudad de Panamá.

A través de un comunicado oficial emitido este 9 de octubre de 2026, la entidad sanitaria informó que los reportes preliminares descartan lesiones en el personal y en los asegurados presentes en las unidades médicas al momento del evento.

No obstante, la institución identificó posibles daños en algunas de sus estructuras. La entidad detalló que la magnitud y el alcance de estas afectaciones están pendientes de verificación por parte de los equipos técnicos de inspección.

La administración de la CSS recomendó a la población mantener la calma, abstenerse de compartir información no confirmada y acatar los lineamientos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). La institución añadió que mantiene el monitoreo de la situación para comunicar cualquier actualización sobre el estado de sus centros asistenciales.