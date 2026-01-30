Un inicio de año sin tregua: 2026 arranca con hechos clave para Panamá y la región

El año 2026 arrancó con una intensa agenda nacional y regional que parece marcar un punto de inflexión en múltiples frentes, desde la política internacional hasta procesos judiciales de alto perfil en Panamá.

-La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero de 2026. Ambos fueron aprehendidos por militares y actualmente enfrentan acusaciones en Estados Unidos por presunto narcotráfico, violaciones de derechos humanos y su responsabilidad en la crisis institucional que atraviesa Venezuela.

-El 12 de enero se dio inicio a la audiencia ordinaria del caso Odebrecht, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país. Se prevé que el proceso judicial se extienda hasta el 13 de febrero de 2026, manteniendo la atención pública sobre sus posibles repercusiones políticas y legales.

-Desde el miércoles 28 de enero se celebra el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por la CAF, con la participación de jefes de Estado y líderes políticos. El encuentro tiene como misión apoyar el desarrollo sostenible de los países accionistas y fortalecer la integración regional.

-La aprehensión del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por el presunto delito de enriquecimiento injustificado. Las autoridades judiciales le impusieron medidas cautelares de casa por cárcel e impedimento de salida del país mientras avanzan las investigaciones.

-El pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional, el 29 de enero de 2026, la Ley No. 5 de 1997, sus adendas y la prórroga del contrato con Panama Ports Company S.A. La decisión, tomada tras analizar dos demandas de inconstitucionalidad, deja sin efecto el marco legal que regulaba la concesión para el desarrollo y operación de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, las cuales prestan servicios de contenedores, carga general, Ro-Ro, pasajeros y carga a granel.

Con estos acontecimientos, enero de 2026 deja claro que el país enfrenta un año marcado por decisiones clave en los ámbitos político, judicial y económico.