¡Vuelve el agua! IDAAN reactiva al 100% la planta de Trapichito en La Chorrera

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informado desde este sábado 18 de abril sobre afectaciones en el suministro de agua potable debido a una incidencia registrada en la red de distribución.

De acuerdo con el informe oficial, el problema se presenta en el distrito de Arraiján, generando interrupciones en varias comunidades.

Sectores afectados por el IDAAN

La entidad detalló que las afectaciones impactan a los siguientes sectores:

- Cáceres

- Burunga

- La Arboleda

- La Hacienda

- El Cantón

- Áreas aledañas

En estas zonas se reporta:

- Intermitencia en el suministro

- Bajas presiones

- Falta de agua en algunos puntos

Planta de Trapichito vuelve a operar con normalidad

Tras varios trabajos técnicos, el sistema de la planta de Trapichito ha sido restablecido completamente, marcando un paso clave para normalizar el suministro de agua potable en las comunidades afectadas.

De acuerdo con el comunicado oficial, el proceso de recuperación del sistema ya inició, lo que permitirá que el servicio se estabilice de manera gradual.

¿Cuándo regresará el agua en La Chorrera?

El IDAAN explicó que el suministro de agua potable se restablecerá de forma progresiva, por lo que algunos sectores podrían experimentar el retorno del servicio antes que otros.

Este proceso depende de factores como:

- La presión en la red

- La ubicación de los sectores afectados

- El tiempo necesario para llenar las tuberías y tanques

La falla en la bomba #2 había afectado la operación de la planta, reduciendo la producción de agua potable. Con su reparación completada, la planta ahora funciona a plena capacidad, lo que acelera la recuperación del servicio.