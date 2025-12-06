Panameño lidera innovadora técnica en Israel para salvar vidas tras derrames cerebrales

Un avance significativo en la neurología vascular intervencionista está siendo liderado por el <b>Dr. José Domingo De Obaldía</b>, médico oriundo de la provincia de <b>Chiriquí</b>, desde el prestigioso Hospital Rabin Medical Center-Beilinson en <b>Israel</b>, donde el galeno y un equipo internacional han redefinido el uso del dispositivo Comaneci, logrando <b>revertir con una eficacia del 92.7% el vasoespasmo cerebral distal</b>, una complicación mortal que afecta a pacientes tras sufrir la ruptura de un aneurisma.Este aporte del Dr. De Obaldía, quien también realiza <b>investigaciones en neurología vascular, Alzheimer y derrame cerebral en adultos jóvenes menores de 55 años e intervencionismo</b>, se destaca por el impacto clínico inmediato: salvar la vida de pacientes que sufren Hemorragia Subaracnoidea (HSA). Tras este tipo de sangrado, las arterias del cerebro tienden a cerrarse (vasoespasmo), lo que suele provocar infartos cerebrales masivos o la muerte.Hasta ahora, el tratamiento estándar denominado <b>angioplastia con balón</b> era riesgoso, especialmente en los segmentos distales más profundos y delgados del cerebro.El estudio retrospectivo del Dr. De Obaldía se denomina <b>'Desafiando los límites de la angioplastia: Dispositivo Comaneci para el vasospasmo distal después de la hemorragia subaracnoidea'</b>, y fue realizado en colaboración con los doctores Chen Meir Kadosh, Michael Findler, Ran Brauner, Alain Perlow, Harel Tziperman, Sagi Harnof y Guy Raphaeli