‘Estados Unidos pretende crear un nuevo protectorado en Venezuela’

Nuestra reacción ha sido lenta en la región. A finales de noviembre, el Departamento de Estado publicó la Estrategia de Seguridad de los Estados Unidos, donde relanzó la Doctrina Monroe: 'América para los americanos (estadounidenses)'. Allí establece que las fronteras de Estados Unidos se extienden por todo el hemisferio occidental, lo que significa que los países de la región tienen que pedirle permiso a Washington para vender su energía y riquezas, comprar sus mercancías: todo pasa por la exclusividad de las empresas e intereses estadounidenses. Nada sin su autorización. Se lo dijo así a la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con las exigencias sobre la venta del petróleo y la advertencia de que habría colaboración. Entonces, sí, es posible la instalación de protectorados en la región.