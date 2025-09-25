Buchanan denuncia ser víctima de supuestas ‘interceptaciones ilegales’ de la Policía Nacional

El diputado del PRD, Rafael Buchanan, denunció en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que fue víctima de una “interceptación ilegal” por parte de la Policía Nacional y que su familia ha enfrentado “vuelos de drones ilegales” en el perímetro de su residencia.

“Yo no le tengo temor a las acciones que ustedes quieran tomar, porque y sé que son ilegales. El ministerio de seguridad cree que me puede atemorizar están equivocados, yo no les tengo temor”, resaltó.

Buchanan dijo que ya presentó la denuncia ante la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional y que la va a presentar ante el Ministerio Público.

Las palabras del funcionario se dieron luego de que el diputado Jairo ‘Bolota’ Salar, denunció que hay diputados siendo espiados con drones por parte de la Policía Nacional.

Ante estas acusaciones el Ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, reconoció que hubo un “incidente” con el diputado Buchanan, sin detallar a qué se refería.

”Nadie anda detrás de ningún miembro de esta Asamblea, ni de forma física ni con drones”, concluyó.