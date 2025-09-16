Camacho cuestiona proyecto anticorrupción y enfrenta a fiscal del Ministerio Público

La fiscal Saavedra respondió que su asistencia obedecía a la invitación formal de la Asamblea y que la Procuraduría ya había emitido una opinión técnica sobre el proyecto, mediante nota fechada el 7 de marzo de 2025. Aclaró que las faltas administrativas no son competencia del Ministerio Público, pero que el proyecto incluye reformas a artículos del Código Penal relativos a la corrupción, lo que justifica su participación.Camacho replicó que no se sentía satisfecho con la respuesta y reiteró que la norma podría abrir espacio a 'abusos' y a la utilización de testigos protegidos para fines políticos, evocando el caso de Ricardo Martinelli y los testimonios cuestionados en procesos pasados.El debate se prolongó con recriminaciones sobre el alcance del proyecto y la naturaleza de las modificaciones, hasta que se declaró un receso para continuar la sesión al día siguiente.