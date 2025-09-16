Camacho cuestiona proyecto anticorrupción y enfrenta a fiscal del Ministerio Público

El segundo debate del proyecto de ley para reforzar la acción penal contra la corrupción derivó en un fuerte intercambio entre el diputado Luis Eduardo Camacho y la fiscal Tania Saavedra, representante de la Procuraduría General de la Nación.

Camacho insistió en que las modificaciones al texto original, que pasó de 22 artículos a incluir 10 ajustes técnicos, transforman la iniciativa en “un proyecto nuevo”. En su intervención cuestionó que la propuesta extienda medidas de protección a denunciantes de faltas administrativas, pese a que —según argumentó— estas no corresponden a la jurisdicción penal ni a la competencia del Ministerio Público.

“¿Cómo se pretende otorgar protección penal a una persona que denuncia una falta administrativa que no es perseguible penalmente?”, insistió el diputado, en un tono que generó tensión en el hemiciclo.