CNRE 2025: ¿Qué reformas se han aprobado hasta ahora?, consensos y polémicas

Al respecto,<i> 'los partidos políticos y los empresarios representados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales en una clara violación a la Constitución le impiden a los miembros en partidos a dar su firma de respaldo a candidatos por la libre postulación. Que no se note el miedo',</i> publicó Juan Diego Vásquez, líder de Vamos.Por su parte, la diputada Janine Prado, electa por la libre postulación, expresó en X: <i>'Los cambios que se están aprobando en la Comisión Nacional de Reformas Electorales son un retroceso inaceptable. Pretender prohibir que un ciudadano inscrito en un partido pueda dar su firma para respaldar a un candidato por la libre postulación es una violación abierta a la Constitución y a la libertad ciudadana'.</i>