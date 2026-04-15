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Política

Comisión de Credenciales avanza con entrevistas para reemplazar a Alfredo Juncá

El primero en comparecer fue el abogado Juan Carlos Pérez Cortés, quien aspira al cargo de magistrado suplente.
El primero en comparecer fue el abogado Juan Carlos Pérez Cortés, quien aspira al cargo de magistrado suplente. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 15/04/2026 13:16
Se espera que las entrevistas concluyan este miércoles, tras lo cual se presentará una lista de candidatos al pleno legislativo para la votación final.

Se inició el segundo día de entrevistas a los aspirantes a magistrado y magistrado suplente del Tribunal Electoral en la Comisión de Credenciales, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional.

La sesión comenzó a las 12:44 p.m., dando continuidad al proceso de evaluación de los candidatos que buscan integrar el ente electoral.

El primero en comparecer fue el abogado Juan Carlos Pérez Cortés, quien aspira al cargo de magistrado suplente. Durante su intervención, resaltó su experiencia en la Fiscalía Electoral y en el propio Tribunal Electoral.

Se prevé que este miércoles concluya la fase de entrevistas. Posteriormente, la comisión deberá elaborar una lista de candidatos que será presentada al pleno legislativo, instancia que tendrá la responsabilidad de votar y escoger al reemplazo de Alfredo Juncá.

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