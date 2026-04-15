Comisión de Credenciales avanza con entrevistas para reemplazar a Alfredo Juncá

Se inició el segundo día de entrevistas a los aspirantes a magistrado y magistrado suplente del Tribunal Electoral en la Comisión de Credenciales, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional.

La sesión comenzó a las 12:44 p.m., dando continuidad al proceso de evaluación de los candidatos que buscan integrar el ente electoral.

El primero en comparecer fue el abogado Juan Carlos Pérez Cortés, quien aspira al cargo de magistrado suplente. Durante su intervención, resaltó su experiencia en la Fiscalía Electoral y en el propio Tribunal Electoral.

Se prevé que este miércoles concluya la fase de entrevistas. Posteriormente, la comisión deberá elaborar una lista de candidatos que será presentada al pleno legislativo, instancia que tendrá la responsabilidad de votar y escoger al reemplazo de Alfredo Juncá.